CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul: '30 Ağustos Zafer Bayramı, TSK'nın bayramıdır'
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul: '30 Ağustos Zafer Bayramı, TSK'nın bayramıdır'
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törende askeri personellere uygulanan üst aramasına... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de düzenlenen resmi törende rütbeli askeri personelin polisler tarafından üst aramasına tabi tutulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermesine ilişkin şunları söyledi:

Ertuğrul, Anıtkabir'de yıllardır tekrarlanan siyasi tezahüratlara da değinerek şöyle konuştu:
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul: '30 Ağustos Zafer Bayramı, TSK'nın bayramıdır'
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törende askeri personellere uygulanan üst aramasına ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende rütbeli askeri personelin polisler tarafından üst aramasına tabi tutulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi vermesine ilişkin şunları söyledi:
Olayın iki boyutu var: Hukuki hata ve TSK’nın itibarını zedeleyen nahoş bir tablo. Askeri personel üzerinde arama yapılacaksa buna Merkez Komutanlığı yetkilidir; hangi yönetmelik ya da kanuna dayanarak polislerce bu işlem yapıldı, protokolden kim sorumlu?
Rütbeli personelin törene girerken polis tarafından aranması, listede olmayanların ve aileleriyle gelenlerin içeri alınmaması, 30 Ağustos’un TSK’nın bayramı olduğu gerçeğiyle bağdaşmıyor. Yakın zamanda ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen genç teğmenleri, TSK’nın itibarını zedelediği gerekçesiyle ihraç eden anlayış, bugün bizzat itibarı zedeleyen bir pratiğe imza atıyor. Madem arama yapılacak, en azından TSK hiyerarşisini bozmayacak biçimde Merkez Komutanlığı mensuplarınca ve kameralardan uzak bir alanda yapılabilirdi.
Ertuğrul, Anıtkabir’de yıllardır tekrarlanan siyasi tezahüratlara da değinerek şöyle konuştu:
Burası bir kabir, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuru. Kabristanda slogan atmak ne geleneklerimize ne saygı kültürümüze sığar. Bu görüntülerin hoş olmadığı Anıtkabir Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na önceden iletildi; peki kameraların önünde bu tezahüratı yapanlar hakkında ne işlem yapıldı? Devlet karşısında herkes eşittir; kim olursa olsun kanun ve yönetmeliklere uymak zorunda.