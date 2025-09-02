Ceyhun Bozkurt: CENTCOM asker sayısını azaltmıyor, varlığını sürdürüyor
Bu AK Partili, Eskişehir'in Beylikova ilçesinin ilçe başkanı. Herhalde AK Parti gereğini yapmış ki, ondan sonra istifa etti. Türkiye'yi yönetmeye aday partilerde zaten bu tiplere yöneten veya yönetmeye aday partilere de bu tiplere kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gerekir. Çünkü bir kere topluma ne diyoruz çetelerle mücadele. Topluma örnek olabilecek liderliklerdir bu konu. İlçe başkanlıkları, il başkanlıkları, ilçe yöneticilikleri, siyasi liderlikler. Jandarma herhalde o görüntülerden anladığım kadarıyla GBT için kontrol yaptıkları o tablet herhalde başka bir yerde. Oradan getirirken arada biraz bekliyor anladığım kadarıyla. Herhalde Hasan Özılgın bir paşa torunu ki eski anlamda paşa torunu diyorum Osmanlı böyle sadrazamdan gelen bir gücü var herhalde bir sadrazamlığı var veya sadrazamla bir yakınlığı falan var herhalde ki ondan sonra kendisi o beklemeye sinirleniyor ve başlıyor jandarmaya laf bırakmıyor. Pislik diyor. Ondan sonra başka başka hakaret. Hakaret üstüne hakaret. Jandarma orada görevini yapar. Jandarmaya ettiği laflar. Dönem dönem bunlar çıkıyor karşımıza. Milletvekili olarak çıkıyor. Herhalde aileyle ilgili bir ziyaretten mi geliyor? Ailem burada falan diye bir şey hatırlıyorum. Kullandığı cümle. Ondan sonra hiç öyle resmi bir şey yok. Resmi şey olsa bile ilçe başkanı sadece. Sonuçta AK Parti'nin ilçe başkanı. Bu küçümsenmek açısından da söylemiyorum. Diğer partilerin de ilçe başkanları var. Yani statünüz bu. O ilçenin siyasi parti temsilcisisiniz. Yani bir güvenlik birimi değilsiniz. Yani ne oldu ben onu anlamıyorum da o jandarmaya kimliği vermek, o çevirmeye girmek sizin zorunuza gidiyor. Siz kimsiniz? Hani diyorlar ya sen benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben de Hasan Özılgın ve bundan önce ve bundan sonra önce yapanlara bundan sonra yapacakları söylüyorum. Siz Allah aşkına kimsiniz? Bu toplum sizin gibileri nasıl üretti? Bu partiler sizlere nasıl yetki verdi? Yani niye yetki verdi? Yani açık söyleyeyim sizin gibi tiplere şey bile verilmez. Yani emanet kimse emanet edilmez. Çünkü siz bu toplumda ne diyelim aslında hastalık üretebilecek yapıda insanlarsınız. Ama bir özür görmedim. İstifa etmiş. Sizlerde bir ayrıcalık yok. Bu tertibat hepimiz için. Ama Yani Hasan Özılgın ve benzerleri kendilerini dediğim gibi sadrazamla bağlantılı, padişahla bağlantılı herhalde. Yani onlara söylemek lazım padişahlık yok, sadrazamlık yok artık. Yani o yüzden istifa etmesi çok iyi olmuş. Çıksın kamuoyuna da düzgün bir açıklama yapsın. Yani istifa açıklamasını hemen bir kontrol edelim. Bakalım ne demiş mesela. Yani sadece istifa ettiği yönde bilgi var.
Süleymaniye'deki Amerikancı açılım toplantısı. Şimdi bir taraftan da dediğim gibi Tom Barrack üzerinden Amerika'yı aslında hepsi bir başlık altında incelenebilir diyebiliriz. Yani çünkü Tom Barrack'ın açıklamalarına baktığımız zaman YPG'yi savunuyor. YPG'yi savunmadan üstüne gidiyor işte YPG'nin Ademi merkeziyetçi politikalarını savunmaya başlıyor. Amerika bir yandan da Irak'a asker yığmaya başlıyor. Bir taraftan İsrail, Amerika beraber ortak bir politika, ortak bir tutum sergiliyor. Bu durumu İsrail de istiyor. Bizim iyi niyetli medyamızda şöyle şeyler oldu. İşte Trump geldi, bizde her şey değişecek. Yani değişmeyecek. Niye Biden gitti diye. Biden olsa ne olur? Trump olsa ne olur? Biz Trump'la çok ciddi sorunlar yaşamadık mı Suriye yüzünden? Trump'la başka konularda anlaşabiliriz. Mesela Kafkasya'da uzlaşı olabilir. Neden? Belki çıkarlar artışı olabilir ama Suriye'de çatışıyor. Niye orada İsrail'i bırakmak istiyorlar? Trump şunu düşünmüş olabilir. Ya ben esas mücadelemi Çin'e vereceğim. İsrail ile güvenliğini aldıktan sonra Rusya'yı Çin'i buraya yaklaştırmayayım. Burada Türkiye üzerinden bir denge kurmaya çalışayım. Ama esas burada abi İsrail olsun. Bunu düşünmüş olabilir. Biz bunu da kabul etmeyiz. Şimdi, asker çekme dedikleri, bakın Amerika Birleşik Devletleri yanlış hatırlamıyorsam 2024'ün Nisan ayında ve yine 2024'ün yaz aylarında yani daha Biden görevdeyken, CERTCOM oraya ek askerler, ek sevkiyat yaptı. Yani 900 civarında olan asker sayısını 2000'e yakın hale getirdi. Şimdi Trump geldi. Dedik yarısını azaltıyorum. Geri neye çekti? Bine çekti. Bin. Şimdi yaklaşık bin diyelim. Geçen sene zaten İki katından daha fazlasını çıkartmıştı. 900'den 2000'e çıkartmıştı. Şimdi 1000'e çekti. Esas yani arttırmış da oluyor. 900'ü temel alırsak arttırmış da oluyor. Veya artmasını korumuş oluyor. Artışını korumuş oluyor. Sadece 1100 artışı değil de 100 artışı korumuş oluyor. Şimdi tabii ki Türk ordusunun gücü yeter mi? Elbette ki oraya gider. Çok belki şehit veririz, şey yaparız. Birileri için kolay ya hani gitsinler şehit versinler. Değil. Biz onların ayaklarına taş değsin istemeyiz. Velhasıl kelam, Türk ordusu orada o 900 askeri de dinlemez, karşısında 100 bin asker çıksa da dinlemez. Yani o şehadeti göze alır, ölümü göze alır, girer. O ayrı. Ondan bağımsız bir şey söylüyorum. Orada Amerika varlığını sürdürüyor. Amerika ben buradayım diyor. Ve burada olmaya devam edeceğim diyor. Niye? Orada çünkü CENTCOM'la Trump sentkomu yenemedi. Daha doğrusu Trump sentkomun yöneten gücü yenemedi. Trump kafasında Türkiye'nin ve İsrail'in kontrolü bir Suriye'yi, planını gerçekleştiremedi. Ben burada onları tutayım, ben Çin'e odaklanayım.