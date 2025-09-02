Ceyhun Bozkurt: CENTCOM asker sayısını azaltmıyor, varlığını sürdürüyor

Bu AK Partili, Eskişehir'in Beylikova ilçesinin ilçe başkanı. Herhalde AK Parti gereğini yapmış ki, ondan sonra istifa etti. Türkiye'yi yönetmeye aday partilerde zaten bu tiplere yöneten veya yönetmeye aday partilere de bu tiplere kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gerekir. Çünkü bir kere topluma ne diyoruz çetelerle mücadele. Topluma örnek olabilecek liderliklerdir bu konu. İlçe başkanlıkları, il başkanlıkları, ilçe yöneticilikleri, siyasi liderlikler. Jandarma herhalde o görüntülerden anladığım kadarıyla GBT için kontrol yaptıkları o tablet herhalde başka bir yerde. Oradan getirirken arada biraz bekliyor anladığım kadarıyla. Herhalde Hasan Özılgın bir paşa torunu ki eski anlamda paşa torunu diyorum Osmanlı böyle sadrazamdan gelen bir gücü var herhalde bir sadrazamlığı var veya sadrazamla bir yakınlığı falan var herhalde ki ondan sonra kendisi o beklemeye sinirleniyor ve başlıyor jandarmaya laf bırakmıyor. Pislik diyor. Ondan sonra başka başka hakaret. Hakaret üstüne hakaret. Jandarma orada görevini yapar. Jandarmaya ettiği laflar. Dönem dönem bunlar çıkıyor karşımıza. Milletvekili olarak çıkıyor. Herhalde aileyle ilgili bir ziyaretten mi geliyor? Ailem burada falan diye bir şey hatırlıyorum. Kullandığı cümle. Ondan sonra hiç öyle resmi bir şey yok. Resmi şey olsa bile ilçe başkanı sadece. Sonuçta AK Parti'nin ilçe başkanı. Bu küçümsenmek açısından da söylemiyorum. Diğer partilerin de ilçe başkanları var. Yani statünüz bu. O ilçenin siyasi parti temsilcisisiniz. Yani bir güvenlik birimi değilsiniz. Yani ne oldu ben onu anlamıyorum da o jandarmaya kimliği vermek, o çevirmeye girmek sizin zorunuza gidiyor. Siz kimsiniz? Hani diyorlar ya sen benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben de Hasan Özılgın ve bundan önce ve bundan sonra önce yapanlara bundan sonra yapacakları söylüyorum. Siz Allah aşkına kimsiniz? Bu toplum sizin gibileri nasıl üretti? Bu partiler sizlere nasıl yetki verdi? Yani niye yetki verdi? Yani açık söyleyeyim sizin gibi tiplere şey bile verilmez. Yani emanet kimse emanet edilmez. Çünkü siz bu toplumda ne diyelim aslında hastalık üretebilecek yapıda insanlarsınız. Ama bir özür görmedim. İstifa etmiş. Sizlerde bir ayrıcalık yok. Bu tertibat hepimiz için. Ama Yani Hasan Özılgın ve benzerleri kendilerini dediğim gibi sadrazamla bağlantılı, padişahla bağlantılı herhalde. Yani onlara söylemek lazım padişahlık yok, sadrazamlık yok artık. Yani o yüzden istifa etmesi çok iyi olmuş. Çıksın kamuoyuna da düzgün bir açıklama yapsın. Yani istifa açıklamasını hemen bir kontrol edelim. Bakalım ne demiş mesela. Yani sadece istifa ettiği yönde bilgi var.