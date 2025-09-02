'Avusturya NATO’ya katılmayarak tarafsızlığını koruyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/avusturya-natoya-katilmayarak-tarafsizligini-koruyor-1099006231.html
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in açıklamalarına yanıt vererek, ülkenin NATO’ya katılmasının gündemde olmadığını ve Avusturya’nın tarafsızlığının sorgulanamayacağını söyledi.Stocker, yaptığı açıklamada, “Biz tarafsız bir ülkeyiz. Tarafsızlık tartışmaya açık değildir. Bu nedenle NATO’ya katılım konusu bizim için hiçbir şekilde gündemde değil. Bu tehdide şaşırdım” ifadelerini kullandı.Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Avusturya'nın NATO'ya katılmasının gündemde olmadığını söylemesi hakkında konuştu.Çağatay, Avusturya Başbakanı Christian Stocker’in “ülkenin NATO’ya katılmasının gündemde olmadığı ve tarafsızlık statüsünü koruyacakları” yönündeki açıklamasını hatırlatarak şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
09:26 02.09.2025 (güncellendi: 09:27 02.09.2025)
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in açıklamalarına yanıt vererek, ülkenin NATO’ya katılmasının gündemde olmadığını ve Avusturya’nın tarafsızlığının sorgulanamayacağını söyledi.
Stocker, yaptığı açıklamada, “Biz tarafsız bir ülkeyiz. Tarafsızlık tartışmaya açık değildir. Bu nedenle NATO’ya katılım konusu bizim için hiçbir şekilde gündemde değil. Bu tehdide şaşırdım” ifadelerini kullandı.
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Avusturya'nın NATO'ya katılmasının gündemde olmadığını söylemesi hakkında konuştu.
Çağatay, Avusturya Başbakanı Christian Stocker’in “ülkenin NATO’ya katılmasının gündemde olmadığı ve tarafsızlık statüsünü koruyacakları” yönündeki açıklamasını hatırlatarak şunları söyledi:
Avusturya, Avrupa’nın ortasında İsviçre gibi bağımsız bir politika izliyor. Almanya’nın tarihsel işgal tehdidine rağmen NATO’ya girmeme iradesi gösterebiliyor. Bu özgüvenden kaynaklanıyor. Türkiye, Demokrat Parti döneminde ittifaka girerek aslında kendi kaderini daha da zorlaştırdı. Türkiye, NATO’ya girerek bataklıktan çıkmak isteyen ama çırpındıkça daha çok batan bir ülke konumuna düştü. Avusturya geçmişte Almanya tarafından tehdit edildi, gelecekte de edilme ihtimali var. Buna rağmen NATO dışında kalmayı başarıyor. Türkiye ise küçük bir tehdit karşısında paniğe kapılarak kaderini ittifaka teslim etti. Bugün hâlâ bunun farkında değiliz.