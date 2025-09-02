'Avusturya NATO’ya katılmayarak tarafsızlığını koruyor'

Avusturya, Avrupa’nın ortasında İsviçre gibi bağımsız bir politika izliyor. Almanya’nın tarihsel işgal tehdidine rağmen NATO’ya girmeme iradesi gösterebiliyor. Bu özgüvenden kaynaklanıyor. Türkiye, Demokrat Parti döneminde ittifaka girerek aslında kendi kaderini daha da zorlaştırdı. Türkiye, NATO’ya girerek bataklıktan çıkmak isteyen ama çırpındıkça daha çok batan bir ülke konumuna düştü. Avusturya geçmişte Almanya tarafından tehdit edildi, gelecekte de edilme ihtimali var. Buna rağmen NATO dışında kalmayı başarıyor. Türkiye ise küçük bir tehdit karşısında paniğe kapılarak kaderini ittifaka teslim etti. Bugün hâlâ bunun farkında değiliz.