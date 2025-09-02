https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/adalet-bakani-tunc-ibb-sorusturmalariyla-ilgili-konustu-sorusturmalar-siyasi-degil-1099023824.html

Adalet Bakanı Tunç, İBB soruşturmalarıyla ilgili konuştu: 'Soruşturmalar siyasi değil'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, soruşturmaların siyasi amaç taşımadığını söyledi 02.09.2025

Adli Yıl resepsiyonun ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili konuştu. Tunç, soruşturmaların siyasi olmadığını belirtirken, “Savcılar suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorundadır. Bu, hukukun gereğidir” ifadelerini kullandı. Siyasi olduğu açıklamalarını eleştirdiAdalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarla ilgili konuşan Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yedi sorudan oluşan yazılı önergesine dikkat çekti. Tunç, “Soruşturmanın başından beri dosyayı etkilemeye yönelik tehdit ve karalamaya varan ifadeler kullanıldığını görüyoruz” dedi. Tunç, soruşturmaların “siyasi” olduğu yönündeki açıklamaları eleştirerek, “Cumhuriyet savcılarımız suç ihbarı karşısında araştırma yapmakla yükümlüdür. Deliller varken görev yapılmamasını beklemek hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı. Sulh ceza hâkimliklerinin kararlarına itiraz yolunun açık olduğunu hatırlatan Bakan, “Burada tek bir kişi karar vermiyor. Kişilerin savunma hakkı kutsaldır” vurgusunu yaptı.Yargıyı etkileyebilecek yorumlardan kaçınılmalı Bakan Tunç, “Yargıyı etkileyebilecek yorumlardan kaçınılmalı. Eleştiri elbette mümkündür; ancak tehdide varan cümleler farklı maksat taşır” derken, iddianamelerin yazım süreçlerinin sürdüğünü belirterek “İhbar edenler de itirafçı olanlar da kendileri. İddianameler geldiğinde suçlamalar görülecek. Kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor” dedi. “Türkiye’de ikili hukuk sistemi yok, yargıya müdahale edilemez”Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal bir devlet olduğunun altını çizerken “Yargı, anayasa ve yasalar çerçevesinde görevini yapmaktadır. Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi yok” ifadesini kullandı. Bakan Tunç, bazı tartışmalara da değinerek, “Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmemişse ‘fezlekeyi bize gönderin’ demek mümkün değildir, bu yargıya müdahale anlamına gelir” dedi.

