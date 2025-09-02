Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/1099018557.html
Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor
Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi. Festival... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T12:48+0300
2025-09-02T12:48+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kültür ve turizm bakanlığı
çanakkale
türkiye kültür yolu festivali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099017499_0:257:2728:1792_1920x0_80_0_0_91aff07b7ebd3021458d0142a79cc50a.jpg
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099017499_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_d4e5567a3f0e84502f733408d517d05b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, kültür ve turizm bakanlığı, çanakkale, türkiye kültür yolu festivali
фото, fotoğraf, fotoğraf, kültür ve turizm bakanlığı, çanakkale, türkiye kültür yolu festivali

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor

12:48 02.09.2025
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra şehrin dört bir yanındaki sergiler de Çanakkalelilerden ilgi görüyor.
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Festival, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan "Hâlâ Yaşıyorum" sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Festival, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz&#x27;ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan &quot;Hâlâ Yaşıyorum&quot; sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi&#x27;nde sanatseverlerle buluşuyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Festival, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan "Hâlâ Yaşıyorum" sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Troya antik kenti üzerine yaptığı kazılarla tanınan, dünyaca ünlü bir arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına düzenlenen "Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu", Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Troya antik kenti üzerine yaptığı kazılarla tanınan, dünyaca ünlü bir arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına düzenlenen &quot;Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu&quot;, Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu&#x27;nda gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Troya antik kenti üzerine yaptığı kazılarla tanınan, dünyaca ünlü bir arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına düzenlenen "Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu", Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu’dan Hikâyeler" konseriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde dinleyicilerine tarihin, kültürün ve müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi &quot;Anadolu’dan Hikâyeler&quot; konseriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi&#x27;nde dinleyicilerine tarihin, kültürün ve müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu’dan Hikâyeler" konseriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde dinleyicilerine tarihin, kültürün ve müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı'nda açılan Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sunuyor.

Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı&#x27;nda açılan Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan &quot;Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi&quot; geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sunuyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı'nda açılan Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sunuyor.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı&#x27;nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı &quot;Çocuk Köyü&quot; minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Festivalin üçüncü gün etkinlikleri Tuğçe Kandemir'in Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserle sona erdi.

Festivalin üçüncü gün etkinlikleri Tuğçe Kandemir&#x27;in Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi&#x27;nde verdiği konserle sona erdi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Festivalin üçüncü gün etkinlikleri Tuğçe Kandemir'in Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserle sona erdi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала