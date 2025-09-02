Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor

Festival, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan "Hâlâ Yaşıyorum" sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.
Troya antik kenti üzerine yaptığı kazılarla tanınan, dünyaca ünlü bir arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına düzenlenen "Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu", Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu’dan Hikâyeler" konseriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde dinleyicilerine tarihin, kültürün ve müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı.
Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı'nda açılan Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sunuyor.
Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
Festivalin üçüncü gün etkinlikleri Tuğçe Kandemir'in Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserle sona erdi.
