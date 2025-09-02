Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra şehrin dört bir yanındaki sergiler de Çanakkalelilerden ilgi görüyor.