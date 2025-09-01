https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/telkoder-baskani-5gde-istenen-hizlara-erisebilmek-icin-ciddi-yatirimlar-gerek-1098994085.html
TELKODER Başkanı: ‘5G’de istenen hızlara erişebilmek için ciddi yatırımlar gerek’
TELKODER Başkanı: ‘5G’de istenen hızlara erişebilmek için ciddi yatırımlar gerek’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında gazeteci Serhat Ayan’ın bugünkü konuğu TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci oldu. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T17:33+0300
2025-09-01T17:33+0300
2025-09-01T17:33+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
5g
btk
serhat ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
BTK kararı ile telefon tarifelerine yılda 2 kez zam yapılma imkanı verildi. Serhat Ayan’ın konuğu olan TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, kararı şu sözlerle değerlendirdi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ifade etti.Teberci, çok konuşulan 5G ihalesine dair ise şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, 5g, btk, serhat ayan
radyo sputnik, radyo, radyo, 5g, btk, serhat ayan
TELKODER Başkanı: ‘5G’de istenen hızlara erişebilmek için ciddi yatırımlar gerek’
Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında gazeteci Serhat Ayan’ın bugünkü konuğu TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci oldu.
BTK kararı ile telefon tarifelerine yılda 2 kez zam yapılma imkanı verildi. Serhat Ayan’ın konuğu olan TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, kararı şu sözlerle değerlendirdi:
“Kararda net olan kısım şu, 2025 nisan ÜFE artışı baz alınarak önümüzdeki yıl artışlar ÜFE oranı üzerinde olamaz. Yıllardır savunduğumuz bir şey var, evet memlekette enflasyon var fiyatlar artmak zorunda ama bunu öngörülebilir hale getirin. Bu mutlaka öngörülebilir olmalı, işletmeciler bunu bilip tarifeleri de ona göre düzenlemeliler. Kararın öngörülebilir olması olumlu bir şey. İşletmeci şunu biliyor, bu yılki zam ÜFE üzerinde olamaz. İşletmecinin ÜFE’ye göre ne kadar zam yapabileceği belli. Bir zam olacak ama bahsedilen oranı geçemeyecek. Burada soru işareti şu, geçmiş yıllarda neden ÜFE üzerinde zamlar yapıldı? Herkes önünü görebilmeli.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ifade etti.
Teberci, çok konuşulan 5G ihalesine dair ise şunları söyledi:
“5G’de arzulanan hızlara erişilebilmek için ciddi yatırımlar söz konusu. Daha sık baz istasyonu yatırımlarına ihtiyaç var. 5G’deki yüksek hız alt yapıya dayalı bir durum. Şu anda baz istasyonlarına giden fiberleşme oranı yüzde 40. Memlekette ciddi bir yatırım iştahsızlığı var. Sektörü küçültmekten başka bir işe yaramıyor bütün bunlar. 3 operatör dışında bir operatör ihaleye giremiyor, nerede kaldı rekabet? Hala siz bu sektörü serbestleştirememişsiniz. O zaman bir şeyler yanlış demektir.”