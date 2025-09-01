TELKODER Başkanı: ‘5G’de istenen hızlara erişebilmek için ciddi yatırımlar gerek’

“Kararda net olan kısım şu, 2025 nisan ÜFE artışı baz alınarak önümüzdeki yıl artışlar ÜFE oranı üzerinde olamaz. Yıllardır savunduğumuz bir şey var, evet memlekette enflasyon var fiyatlar artmak zorunda ama bunu öngörülebilir hale getirin. Bu mutlaka öngörülebilir olmalı, işletmeciler bunu bilip tarifeleri de ona göre düzenlemeliler. Kararın öngörülebilir olması olumlu bir şey. İşletmeci şunu biliyor, bu yılki zam ÜFE üzerinde olamaz. İşletmecinin ÜFE’ye göre ne kadar zam yapabileceği belli. Bir zam olacak ama bahsedilen oranı geçemeyecek. Burada soru işareti şu, geçmiş yıllarda neden ÜFE üzerinde zamlar yapıldı? Herkes önünü görebilmeli.”