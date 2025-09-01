https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/meyve-fiyatlari-8-ayda-yuzde-171-yukseldi-1098984123.html

'Meyve fiyatları 8 ayda yüzde 171 yükseldi'

Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

“Özgür Mikrofon” bölümünde yapılan çalışmaya göre, geçen yıl aralık ayında 22 bin 104 liraya oluşturulan temel mutfak ve temizlik sepetinin maliyeti, 1 Eylül 2025 itibarıyla 28 bin liraya yükseldi.Böylece 8 aylık dönemde yüzde 26,7’lik bir mutfak enflasyonu oluştu. Çalışmanın kira, fatura, eğitim ve sağlık giderlerini içermediği, yalnızca mutfak ve temizlik ürünleri üzerinden hesaplandığı vurgulandı.Özgür Mikrofon bölümünde ağustos ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:Son aylarda aylık artış oranının yüzde 4–4,5 bandında seyrettiğini belirtildi:

2025

