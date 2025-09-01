https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/meyve-fiyatlari-8-ayda-yuzde-171-yukseldi-1098984123.html
'Meyve fiyatları 8 ayda yüzde 171 yükseldi'
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
“Özgür Mikrofon” bölümünde yapılan çalışmaya göre, geçen yıl aralık ayında 22 bin 104 liraya oluşturulan temel mutfak ve temizlik sepetinin maliyeti, 1 Eylül 2025 itibarıyla 28 bin liraya yükseldi.Böylece 8 aylık dönemde yüzde 26,7’lik bir mutfak enflasyonu oluştu. Çalışmanın kira, fatura, eğitim ve sağlık giderlerini içermediği, yalnızca mutfak ve temizlik ürünleri üzerinden hesaplandığı vurgulandı.Özgür Mikrofon bölümünde ağustos ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:Son aylarda aylık artış oranının yüzde 4–4,5 bandında seyrettiğini belirtildi:
13:46 01.09.2025 (güncellendi: 13:54 01.09.2025)
“Özgür Mikrofon” bölümünde yapılan çalışmaya göre, geçen yıl aralık ayında 22 bin 104 liraya oluşturulan temel mutfak ve temizlik sepetinin maliyeti, 1 Eylül 2025 itibarıyla 28 bin liraya yükseldi.
Böylece 8 aylık dönemde yüzde 26,7’lik bir mutfak enflasyonu oluştu. Çalışmanın kira, fatura, eğitim ve sağlık giderlerini içermediği, yalnızca mutfak ve temizlik ürünleri üzerinden hesaplandığı vurgulandı.
Özgür Mikrofon bölümünde ağustos ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:
Aralık ayından bu yana meyvelerde yüzde 171, sebzelerde yüzde 78, et ve balıkta yüzde 62, süt ve süt ürünlerinde yüzde 32, yağlarda yüzde 33, bakliyatta yüzde 15, un, pirinç ve makarna gibi ürünlerde ise yüzde 28’lik artış kaydedildi.
5 kilogram unun 150 liradan 193 liraya, 5 kilogram pirincin 250 liradan 322 liraya, 5 litrelik ayçiçek yağının 300 liradan 399 liraya, 30’lu yumurtanın ise 90 liradan 119 liraya çıktı. Dana kıymanın 2 kilogramının 1000 liradan 1620 liraya, dana kuşbaşının ise 1100 liradan 1782 liraya yükseldi.
Son aylarda aylık artış oranının yüzde 4–4,5 bandında seyrettiğini belirtildi:
Yılın ilk altı ayında yalnızca mutfak ve temizlik ürünleri üzerinden hesaplanan ortalama enflasyonun yüzde 7,82 oldu. Enerji ve nakliye maliyetlerindeki artışların fiyatlara doğrudan yansıyor, bu nedenle aralık ayına gelindiğinde aynı sepetin yaklaşık 45 bin liraya ulaşabilecek. Böylece mutfak enflasyonunun yıllık bazda yüzde 90 ile yüzde 105 arasında gerçekleşebilir.