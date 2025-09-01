https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/cinin-tianjin-kenti-tarihteki-en-buyuk-sio-zirvesine-ev-sahipligi-yapiyor-1098996412.html
Çin'in Tianjin kenti, tarihteki en büyük ŞİÖ Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor
Çin'in Tianjin kenti, tarihteki en büyük ŞİÖ Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor
Çin'in 14.4 milyonluk nüfusa sahip mega kenti Tianjin, 31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tarihin en büyük Devlet Başkanları... 01.09.2025
Tianjin, 14.4 milyon kişilik nüfusu ve 12 bin kilometrekarelik devasa alanı ile konuklarını en iyi şekilde ağırlıyor. Kentin mükemmel bir ev sahibi olmasının nedenlerinden biri, Pekin'e açılan bir kapı olarak yüzyıllardır önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olmasıdır. Tianjin, sınırları belirleyen ve Rusya'ya Çin'de ticari ayrıcalıklar tanıyan tarihi Çin-Rusya anlaşmasının imzalandığı yer olarak ta biliniyor. Bugün Çin'in büyük ekonomik mucizelerinden biri olan şehir önemli bir ekonomik güç merkezi olma özelliğini taşıyor.
Çin’in 14.4 milyonluk nüfusa sahip mega kenti Tianjin, 31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) tarihin en büyük Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Tianjin, 14.4 milyon kişilik nüfusu ve 12 bin kilometrekarelik devasa alanı ile konuklarını en iyi şekilde ağırlıyor. Kentin mükemmel bir ev sahibi olmasının nedenlerinden biri, Pekin'e açılan bir kapı olarak yüzyıllardır önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olmasıdır.
Tianjin, sınırları belirleyen ve Rusya'ya Çin'de ticari ayrıcalıklar tanıyan tarihi Çin-Rusya anlaşmasının imzalandığı yer olarak ta biliniyor. Bugün Çin'in büyük ekonomik mucizelerinden biri olan şehir önemli bir ekonomik güç merkezi olma özelliğini taşıyor.