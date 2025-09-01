Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Soner Akdoğan: 'Antalya Müzesi deprem analiz raporu nerede?'
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugün konuğu Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Soner Akdoğan oldu. Akdoğan, Antalya Müzesi’nin yıkım kararını değerlendirdi, “Deprem analiz raporu nerede?” diye sordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkım kararı alındıktan sonra 16 Temmuz’da kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde yıkım süreci hızla ilerliyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Soner Akdoğan, şunları söyledi:
“Bakanlığın söylediklerimizi dikkate almayıp oldu bittiye getirmesi bizi endişelendiriyor. Biz bu yapı depreme dayanıklıdır demiyoruz, dayanıklı olmadığını biz de biliyoruz. Ama bakanlık hiçbir şekilde neden güçlendirme yapılmadığının gerekçesini ortaya koymadı, süreç de şeffaf yürütülmedi. 2014’te bakanlık aslında bu müzeyi yıkıp başka bir müze yapmaya karar vermiş. Ancak bu proje hayata geçmemiş. Bakanlık yine durmamış, 2021 yılında deprem performans analiz raporlarından bir tanesi olan çalışmalardan karot örnekleri aldırmış. Örnekler iyi değil ama güçlendirilemeyecek kadar kötü bir sonuç da değil. Bugün bu yapıyı güçlendirilemez kabul edersek Türkiye’de hiçbir yapıyı güçlendiremezsiniz.”
‘Kamu kaynağı kullanılıyor, süreç şeffaf olmalı’
“2024 Eylül ayında Falezler’in koruma statüsü değiştirildi. 2025’in Mart ayına gelindiğinde de yeni müze binasıyla ilgili bir toplantı yapılmış. Bakanlık diyor ki ‘Biz sivil toplum kuruluşlarına sunduk projeyi desteklediler’. Bunlar kim? Bugün müzenin yıkılmasına karşı olan 50’nin üzerinde sivil toplum örgütü var. Sadece 3 tane meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu davet edilmiş. Ben bunu nisan ayında öğrendim. Kamuya bir iş yapıyorsanız ve hepimizi ilgilendiren bir şey söz konusuysa süreç şeffaf olmalıdır.”
‘Güçlendirilemeyecek binayı neden savunalım?’
“Biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik, güçlendirilemeyecek bir binayı neden savunalım? Ama süreci tamamen oldu bittiye getiriyorlar. Bu binanın güçlendirilemeyecek kadar riskli olduğunu düşünmüyorum. Artık sesimizin duyulmamasından yorulduk. Buranın analiz raporunu kim aldı, hangi yolla ihale edildi, hangi analiz yöntemleri kullanıldı? Bunların altını doldurmanız gerekir. 2002 yılında yapılmış bir yapı neden riskli, aklım almıyor. Çok ilginç, acemice bir süreç yönettiler. Burada bir kamu kaynağı var. Bizim söylemeye çalıştığımız şey kamu kaynaklarının doğru kullanılması.”