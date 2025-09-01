Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Soner Akdoğan: 'Antalya Müzesi deprem analiz raporu nerede?'

“Bakanlığın söylediklerimizi dikkate almayıp oldu bittiye getirmesi bizi endişelendiriyor. Biz bu yapı depreme dayanıklıdır demiyoruz, dayanıklı olmadığını biz de biliyoruz. Ama bakanlık hiçbir şekilde neden güçlendirme yapılmadığının gerekçesini ortaya koymadı, süreç de şeffaf yürütülmedi. 2014’te bakanlık aslında bu müzeyi yıkıp başka bir müze yapmaya karar vermiş. Ancak bu proje hayata geçmemiş. Bakanlık yine durmamış, 2021 yılında deprem performans analiz raporlarından bir tanesi olan çalışmalardan karot örnekleri aldırmış. Örnekler iyi değil ama güçlendirilemeyecek kadar kötü bir sonuç da değil. Bugün bu yapıyı güçlendirilemez kabul edersek Türkiye’de hiçbir yapıyı güçlendiremezsiniz.”