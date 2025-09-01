https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/abdde-kaybolan-turk-bilim-insaninin-kardesi-canli-yayinda-seslendi-destek-istiyoruz-1098995806.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Şaban Vatan, katıldığı canlı yayında yaşamını yitiren kızı Rabia Naz soruşturması hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirirken, ABD'de kaybolan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'in kızı Esra Dölek, Yol Arkadaşım aracılığıyla kamuoyuna seslenerek yardım istedi, kayıp ile ilgili son detayları paylaştı.Yaşamını yitiren kızının ölüm nedeninin izini yıllardır süren Şaban Vatan, AYM kararını Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Vatan, şunları söyledi:Beş gündür kendisinden haber alınamayan Furkan Dölek'in izini süren Esra Dölek ise şu ifadeleri kullandı:
ABD'de kaybolan Türk bilim insanının kardeşi canlı yayında seslendi: Destek istiyoruz
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve ABD’de kaybolan Bilim İnsanı Furkan Dölek’in kız kardeşi Esra Dölek oldu.
Şaban Vatan, katıldığı canlı yayında yaşamını yitiren kızı Rabia Naz soruşturması hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirirken, ABD’de kaybolan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek’in kızı Esra Dölek, Yol Arkadaşım aracılığıyla kamuoyuna seslenerek yardım istedi, kayıp ile ilgili son detayları paylaştı.
Yaşamını yitiren kızının ölüm nedeninin izini yıllardır süren Şaban Vatan, AYM kararını Radyo Sputnik’te değerlendirdi. Vatan, şunları söyledi:
Biz zaten tüm kamuoyunda herkesin bildiği gibi 7 buçuk yıldır anlattığımız buydu. Delillerin karartıldığını, savcılığın tahkakti gerektiği gibi yürütmediğini, bizi görüşe almadığını, 2 yıl 1 ay da hapis cezası aldığımı söyledik. Geldiğimiz süreçte AYM’nin verdiği karara baktığımız zaman ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ispat etmiş olduk. Kritik ismin ifadesi alınmadı deniliyor A.A.A isimli birisi. Bunun üzerinde duruyoruz. Zamanla öğreneceğiz. Anayasa Mahkemesi, Rabia Naz’ın öldürüldüğünü kabul etti, bu net.
Beş gündür kendisinden haber alınamayan Furkan Dölek’in izini süren Esra Dölek ise şu ifadeleri kullandı:
Malesef şu an somut anlamda destek göremiyoruz. Bu sadece bir göçmenlik meselesi değil. Hukuki bilimsel, hukuki ve insanı acil bir durum. Beklemedeyiz. Somut olarak destek görmeyi ümit ediyoruz. ABD Enerji Bakanlığı’na bulunduğu şikayetlerden dolayı usulsüz bir şekilde araştırmacı olduğu yerde görevden alınıyor. Hukuki hakları, çalışma ve oturma izni elinden alınıyor. Yolculuk sırasında kaburgasını yaralamıştı. Kanada’ya yürüyüşe başlayalı 4 gün olmuştu. ABD’li bir insan hakları savunucusu bize ulaştı, ağabeyime destek veriyordu onun sayesinde tutuklandığını öğrendik ancak nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Arıyoruz ancak bant kaydıyla karşılaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığı gerekli yerlere mail attı, New York konsolosluğu avukat bulmamı istedi. ‘Burada tutuklu olabilir’ dedikleri yere biz ulaşamıyoruz.