ABD'de kaybolan Türk bilim insanının kardeşi canlı yayında seslendi: Destek istiyoruz

Malesef şu an somut anlamda destek göremiyoruz. Bu sadece bir göçmenlik meselesi değil. Hukuki bilimsel, hukuki ve insanı acil bir durum. Beklemedeyiz. Somut olarak destek görmeyi ümit ediyoruz. ABD Enerji Bakanlığı’na bulunduğu şikayetlerden dolayı usulsüz bir şekilde araştırmacı olduğu yerde görevden alınıyor. Hukuki hakları, çalışma ve oturma izni elinden alınıyor. Yolculuk sırasında kaburgasını yaralamıştı. Kanada’ya yürüyüşe başlayalı 4 gün olmuştu. ABD’li bir insan hakları savunucusu bize ulaştı, ağabeyime destek veriyordu onun sayesinde tutuklandığını öğrendik ancak nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Arıyoruz ancak bant kaydıyla karşılaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığı gerekli yerlere mail attı, New York konsolosluğu avukat bulmamı istedi. ‘Burada tutuklu olabilir’ dedikleri yere biz ulaşamıyoruz.