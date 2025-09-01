5G ihalesi yapılıyor. Sonunda çok şükür. 2 milyar dolardan fazla bir bedelle çıkılacak. 4G ile 5G arasında yaklaşık 20 kat fark var. 5G’den 6G’ye geçişte ise 50 kat fark var. Dolayısıyla 4G’den 6G’ye geçişte bin kata yakın bir fark söz konusu. 2018 yılından beri biz 5G’ye geçiyoruz deniyor. Orta vadeli programlarda, kalkınma hedeflerinde var ama bir türlü geçilemedi. Bu yıl için geçilmesi bekleniyordu. Bu yıl ihaleyi yetiştirdiler, gelecek yıl muhtemelen 5G’ye geçmiş olacağız. Dünya 6G’ye giderken biz 5G’nin hâlâ arızalarını çekmek durumundayız. Bu arada ihalenin yöntemi de tuhaf. Mesela Starlink’i çağırırsınız Türkiye’ye, bambaşka bir yayın yapabilir.