https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/-2018-yilindan-beri-biz-5gye-geciyoruz-deniyor-1098972748.html
'2018 yılından beri biz 5G’ye geçiyoruz deniyor'
'2018 yılından beri biz 5G’ye geçiyoruz deniyor'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı. Uraloğlu, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T09:20+0300
2025-09-01T09:20+0300
2025-09-01T09:20+0300
seyi̇r hali̇
haberler
abdulkadir uraloğlu
dünya
5g
çağatay
4g
starlink
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında 5G ihalesi hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
haberler, abdulkadir uraloğlu, dünya, 5g, çağatay, 4g, starlink, radyo sputnik, radyo, radyo, seyir hali
haberler, abdulkadir uraloğlu, dünya, 5g, çağatay, 4g, starlink, radyo sputnik, radyo, radyo, seyir hali
'2018 yılından beri biz 5G’ye geçiyoruz deniyor'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı. Uraloğlu, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını belirtti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında 5G ihalesi hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
5G ihalesi yapılıyor. Sonunda çok şükür. 2 milyar dolardan fazla bir bedelle çıkılacak. 4G ile 5G arasında yaklaşık 20 kat fark var. 5G’den 6G’ye geçişte ise 50 kat fark var. Dolayısıyla 4G’den 6G’ye geçişte bin kata yakın bir fark söz konusu. 2018 yılından beri biz 5G’ye geçiyoruz deniyor. Orta vadeli programlarda, kalkınma hedeflerinde var ama bir türlü geçilemedi. Bu yıl için geçilmesi bekleniyordu. Bu yıl ihaleyi yetiştirdiler, gelecek yıl muhtemelen 5G’ye geçmiş olacağız. Dünya 6G’ye giderken biz 5G’nin hâlâ arızalarını çekmek durumundayız. Bu arada ihalenin yöntemi de tuhaf. Mesela Starlink’i çağırırsınız Türkiye’ye, bambaşka bir yayın yapabilir.