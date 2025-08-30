Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/soloturk-30-agustos-zafer-bayrami-kapsaminda-anitkabir-semalarinda-gosteri-ucusu-gerceklestirdi-1098945786.html
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T20:05+0300
2025-08-30T20:05+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
anıtkabir
30 ağustos zafer bayramı
solotürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098945266_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_c74f0f95df0b45facf85afb4196bf3ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098945266_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_05ed2ccb6c237dc6384e981d98b79abd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, fotoğraf, anıtkabir, 30 ağustos zafer bayramı, solotürk, фото
fotoğraf, fotoğraf, anıtkabir, 30 ağustos zafer bayramı, solotürk, фото

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi

20:05 30.08.2025
Abone ol
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’da coşkulu etkinliklerle kutlandı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’da coşkulu etkinliklerle kutlandı - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’da coşkulu etkinliklerle kutlandı

© AA / Arman Önal

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu oldu.

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu oldu. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Arman Önal

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu oldu.

© AA / Erçin Ertürk

Başkent semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK, Anıtkabir’in üzerinden geçerek akrobatik manevralar sergiledi.

Başkent semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK, Anıtkabir’in üzerinden geçerek akrobatik manevralar sergiledi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Erçin Ertürk

Başkent semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK, Anıtkabir’in üzerinden geçerek akrobatik manevralar sergiledi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Anıtkabir çevresinde toplanan izleyiciler, hem zaferin 103. yıl dönümünü kutladı hem de SOLOTÜRK’ün özel gösterisine tanıklık etti.

Anıtkabir çevresinde toplanan izleyiciler, hem zaferin 103. yıl dönümünü kutladı hem de SOLOTÜRK’ün özel gösterisine tanıklık etti. - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Anıtkabir çevresinde toplanan izleyiciler, hem zaferin 103. yıl dönümünü kutladı hem de SOLOTÜRK’ün özel gösterisine tanıklık etti.

© AA / Arman Önal

İzleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

İzleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Arman Önal

İzleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Anıtkabir, en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Anıtkabir, en yoğun günlerinden birini yaşadı. - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Anıtkabir, en yoğun günlerinden birini yaşadı.

© AA / Erçin Ertürk

SOLOTÜRK, 30 Ağustos'un 103. yıldönümünde, eşsiz görüntüler yaşattı.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos&#x27;un 103. yıldönümünde, eşsiz görüntüler yaşattı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Erçin Ertürk

SOLOTÜRK, 30 Ağustos'un 103. yıldönümünde, eşsiz görüntüler yaşattı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала