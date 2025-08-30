https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/soloturk-30-agustos-zafer-bayrami-kapsaminda-anitkabir-semalarinda-gosteri-ucusu-gerceklestirdi-1098945786.html
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 30.08.2025, Sputnik Türkiye
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’da coşkulu etkinliklerle kutlandı
© AA / Arman Önal
Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu oldu.
© AA / Erçin Ertürk
Başkent semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK, Anıtkabir’in üzerinden geçerek akrobatik manevralar sergiledi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Anıtkabir çevresinde toplanan izleyiciler, hem zaferin 103. yıl dönümünü kutladı hem de SOLOTÜRK’ün özel gösterisine tanıklık etti.
© AA / Arman Önal
İzleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Anıtkabir, en yoğun günlerinden birini yaşadı.
© AA / Erçin Ertürk
SOLOTÜRK, 30 Ağustos'un 103. yıldönümünde, eşsiz görüntüler yaşattı.
