Siyaset bilimci Yücel: ŞİÖ, barışa, istikrara ve çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlayan bir aktör haline geldi

Siyaset bilimci Yücel: ŞİÖ, barışa, istikrara ve çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlayan bir aktör haline geldi

Sputnik Türkiye

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, çok kutupluluk, ekonomik iş birliği ve stratejik ortaklıklar gündemiyle dünya... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkeleri Liderler Konseyi Toplantısı, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tianjin kentinde yapılacak. Zirvede, 10 üye ülkenin yanı sıra 2 gözlemci ve 14 diyalog ortağı olmak üzere toplam 26 ülke lideri bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’de olacak.Putin, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmeler gerçekleştirecek.Yücel: ŞİÖ, küresel gücün yeni merkezi oluyorZirveyi Sputnik'e değerlendiren Siyaset bilimci Umur Tugay Yücel, ŞİÖ’nün tarihsel gelişimini, işlevsel dönüşümünü ve küresel rolünü şu sözlerle anlattı:"Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen zirvesi, küresel sahnedeki önemi ve katılımcı ülkeler için taşıdığı anlamlarla dikkat çekmektedir. 1996 yılında Çin öncülüğünde Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın oluşturduğu gayriresmî yapı “Şangay Beşlisi” olarak ortaya çıkan örgüt, 1997’de sınır bölgelerinde askerlerin azaltılması üzerine imzalanan anlaşmayla resmiyet kazanma yolunda ilerledi. 2001’de Özbekistan’ın da katılımıyla “Şangay İşbirliği Örgütü” resmî statüsüne kavuştu. Daha sonraki süreçte Hindistan, Pakistan, İran ve son olarak Belarus’un üyelikleriyle örgüt, Avrupa’dan Asya-Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsar hale geldi."Yücel: ŞİÖ artık çok boyutlu bir platformYücel açıklamalarına şu sözlerle devam etti:"Başlangıçta Sovyetler Birliği sonrası sınır sorunları, terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılık gibi “üç kötüye” karşı bölgesel bir güvenlik mekanizması olarak kurulan ŞİÖ, günümüzde ekonomik, siyasi, diplomatik ve teknolojik alanlarda da etkin bir platform konumuna gelmiştir. Tianjin’deki zirvenin ana teması sürdürülebilir kalkınma olarak belirlenmiştir. Zirvede önümüzdeki on yılın yol haritasını çizecek stratejik kararların alınması beklenmektedir."Yücel, zirvenin büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:"Toplantıya 26 ülke lideri katılmakta; bunlar arasında 10 üye ülkenin yanı sıra 2 gözlemci ve Türkiye ile Azerbaycan’ın da bulunduğu 14 diyalog ortağı yer almaktadır. Putin ve Modi gibi önemli liderlerin zirvede bulunması da toplantının ağırlığını artırmaktadır. Zirvede yirmiden fazla anlaşmanın onaylanması, yeni üyelerin kabul edilmesi, örgütün küresel etkisinin artması, ekonomik işbirliğinin ve ulusal para birimlerinin kullanımının teşvik edilmesi ve çok kutupluluk vizyonunun güçlendirilmesi beklenen sonuçlar arasındadır."Putin’in Çin’de gerçekleştireceği temasları değerlendiren Yücel:"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye uzun süreli katılımı Rusya tarihindeki en uzun ziyaretlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Putin’in Çin’de kalacağı süre boyunca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklığın, askerî tatbikatların ve ekonomik işbirliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu görüşmelerin küresel sistemdeki değişim sürecini daha da hızlandıracağı belirtilmektedir."'Türkiye’nin ŞİÖ’ye verdiği önemi gösteriyor'Yücel, Türkiye’nin konumuna dair şu değerlendirmelerde bulundu:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirveye katılımı ise Türkiye’nin ŞİÖ’ye verdiği önemi göstermektedir. Türkiye, 2012’den bu yana örgütün diyalog ortağıdır ve Erdoğan daha önce tam üyelik hedefini dile getirmiştir. Türkiye açısından üyelik; daha bağımsız bir dış politika izleme, dengeli bir yapıya kavuşma, finansal, diplomatik, teknolojik ve ekonomik fırsatlara erişim sağlama imkânı tanıyabilir."Yücel, Erdoğan’ın zirvede değineceği konuları da şöyle sıraladı:"Erdoğan’ın zirvede özellikle Gazze meselesi, Ukrayna-Rusya savaşı, enerji anlaşmaları ve ekonomik ilişkiler gibi kritik başlıklara değinmesi beklenmektedir."Yücel, Türkiye’nin NATO üyesi kimliğiyle ŞİÖ’de bulunmasının küresel açıdan önemli bir gelişme olduğunu belirtti:"Bir NATO üyesi ülkenin ŞİÖ masasında yer alması ve hatta üyelik beklentisi içinde bulunması, küresel dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanmaktadır."'Yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de önemli kararların alındığı bir platform olarak öne çıkıyor'Bölgesel dengelere de dikkat çeken Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bölgesel dinamikler açısından bakıldığında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın birçok üyesinin ŞİÖ içinde yer alması ve Azerbaycan gibi üyelik bekleyen aktörlerin bulunması öne çıkmaktadır. Ermenistan’ın da ŞİÖ’ye üye olma isteği, Rusya’dan tamamen uzaklaşma arayışından çok, çok kutuplu bir dünyada işbirliği aktörlerini çeşitlendirme ve ekonomik fayda sağlama amacı olarak değerlendirilmektedir. Bu durum aynı zamanda Ermenistan’ın bölgedeki izolasyonunu kırma ve ekonomik durumunu iyileştirme çabalarının bir parçası şeklinde görülmektedir. Sonuç olarak, Şangay İşbirliği Örgütü’nün mevcut zirvesi, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de önemli kararların alındığı bir platform olarak öne çıkmakta ve örgütün barışa, istikrara ve çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlayan bir aktör haline geldiğini göstermektedir."

şangay

