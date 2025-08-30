Türkiye
Putin'in Çin'e yaptığı ziyaretler
Putin'in Çin'e yaptığı ziyaretler
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek. 30.08.2025
Rus lider, Çin'e ziyaret sayısı bakımından rekora imza atmış durumda. Devlet başkanlığı döneminde Çin'i toplamda 19 kez ziyaret eden Putin'in 2025 yılı ziyareti 4 gün sürecek. Rus ve Çin liderlerinin karşılıklı ziyaretlerine dair bilgi, Sputnik'in video infografiğinde.
Putin'in Çin'e yaptığı ziyaretler
Putin'in Çin'e yaptığı ziyaretler
Putin'in Çin'e yaptığı ziyaretler

10:30 30.08.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek.
Rus lider, Çin'e ziyaret sayısı bakımından rekora imza atmış durumda. Devlet başkanlığı döneminde Çin'i toplamda 19 kez ziyaret eden Putin'in 2025 yılı ziyareti 4 gün sürecek.
Rus ve Çin liderlerinin karşılıklı ziyaretlerine dair bilgi, Sputnik'in video infografiğinde.
