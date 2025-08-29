https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-bilgic-sovyet-rusyanin-destegi-genc-turk-devleti-icin-paha-1098929033.html
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç: Sovyet Rusya'nın desteği genç Türk devleti için paha biçilemezdi
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç: Sovyet Rusya'nın desteği genç Türk devleti için paha biçilemezdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle düzenlenen törende Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Sovyet Rusya'nın genç Türk... 29.08.2025
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi.Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Ahmet İşci ve yabancı büyükelçiliklerden askeri ataşeler katıldı.Büyükelçi Bilgiç burada yaptığı konuşmada, 103 yıl önce, 30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun kazandığı Büyük Zafer'in yıldönümünün Türk halkı için özel bir gün olduğunu belirtti.Zafer Bayramı’nın sadece ulusal bir gurur günü değil aynı zamanda Anadolu'nun işgalinin sona erdiği gün olarak da önem taşıdığını aktaran Bilgiç, “Bu zafer aynı zamanda Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir zafer olmuştur. Kurtuluş Savaşımız sırasında Sovyet Rusya'nın desteği genç Türk devleti için paha biçilemezdi. Biz bunu unutmadık” diye konuştu.Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde bu bağı daha da geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.Programın ardından misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle düzenlenen törende Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Sovyet Rusya'nın genç Türk devletine verdiği desteğin paha biçilemez olduğunu vurgulayarak bunun unutulmadığını dile getirdi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Ahmet İşci ve yabancı büyükelçiliklerden askeri ataşeler katıldı.
Büyükelçi Bilgiç burada yaptığı konuşmada, 103 yıl önce, 30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun kazandığı Büyük Zafer'in yıldönümünün Türk halkı için özel bir gün olduğunu belirtti.
Zafer Bayramı’nın sadece ulusal bir gurur günü değil aynı zamanda Anadolu'nun işgalinin sona erdiği gün olarak da önem taşıdığını aktaran Bilgiç, “Bu zafer aynı zamanda Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir zafer olmuştur. Kurtuluş Savaşımız sırasında Sovyet Rusya'nın desteği genç Türk devleti için paha biçilemezdi. Biz bunu unutmadık” diye konuştu.
Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde bu bağı daha da geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.
Programın ardından misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.