‘Tom Barrack’ın sözleri Öcalan’ın görüşlerini hatırlatıyor’

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'a göre ABD'nin özel temsilcisi Tom Barrack'ın sözleri ile terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın görüşleri arasında paralellik var... 29.08.2025
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'nin idari yapısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Federasyon benzeri bir yapının düşünülebileceğini belirten Barrack, "Herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı düşünülmeli" dedi.Washington Post'un haberine göre ABD, Suriye'nin idari yapısına ilişkin görüşlerini değiştirdi ve bu görüş farkı Barrack'ın sözlerine de yansıdı. Daha önce Suriye için güçlü bir merkezi devlet öneren ve özellikle azınlıkların adem-i merkeziyetçilik taleplerine kapıyı kapatan Barrack, bu kez 'federasyonon biraz altında' bir model önerdi.Barrack, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir federasyon değil ama onun biraz altında, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı düşünülmeli” dedi.Barrack, geçen ay yaptığı açıklamada adem-i merkeziyetçilik söylemlerine karşı çıkmış ve Suriye'nin merkezi bir ulus devlet olması gerektiğini belirtmişti. Bunun ardından Süveyda'da Dürziler ve Arap aşiretler arasında çatışma çıkmış, HTŞ yönetimi bölgeye silahlı güçlerini göndermiş, İsrail de devreye girmişti.Suriye’de Dürzilerin Ulusal Muhafızlar ilanını, Ahmed eş-Şara’nın hatalarını, ABD özel temsilcisi Tom Barrack’ın açıklamalarını ve Türkiye’nin konumunu, Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ile konuştuk.‘Ahmed eş-Şara, devlet başkanlığı görevini üstlenecek kapasitede değilmiş’Suriye’de Ahmed eş-Şara’nın devlet başkanlığı rolünü üstlenebilecek kapasitede olmadığının artık belli olduğu değerlendirmesinde bulunan Ünal Atabay, anayasadan seçimlere, azınlıklara müdahaleden otorite tesis edilememesine kadar Suriye’nin çok ciddi sorunlarla baş başa olduğunu vurguladı:‘Tom Barrack, ulus devletlerin İsrail için tehdit olduğunu söylüyor. Dolaylı yoldan Türkiye’yi de hedef alıyor olabilir’Emekli Kurmay Ünal Atabay’a göre Tom Barrack, ulus devletleri hedef alırken Türkiye’yi de hedef alıyor olabilir. ABD ve İsrail’in Suriye’de merkezi yönetimden uzaklaşarak parçalanmış bir yapıya ulaşmak için söylemlerini zamana yayarak alıştırma taktiği izlediğine dikkat çeken Atabay, şunları kaydetti:‘Tom Barrack’ın sözleri Öcalan’ın görüşlerini hatırlatıyor’ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın “Bilad-üş Şam” sözlerinin, Türkiye dahil bölgedeki ulus devletleri hedef aldığına işaret eden Atabay, bu söylemin terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın görüşleri ile paralellik çizdiğine dikkat çekti:
