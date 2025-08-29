SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Vergi ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma gelecek mi?

“Bir taraf diyor ki evet vergi ve Bağ-Kur yapılanması gelecek ama seçime yakın zamanda gelecek. Diğer taraf da diyor ki kesinlikle mümkün değil çünkü piyasaya para girmesi gerekiyor. Ama kimse bir şey ödeyemiyor, en azından ödeyebilenlere bir kolaylık sağlayabilmesi adına faizlerin silinmesiyle bir borç yapılandırması yapılabilir diye düşünüyorum. En azından faizi alınmasın. Faiz işlemesinin pek bir mantığı yok, adam zaten ödeyebilse borcunu ödeyecek. Bununla ilgili en azından bir yapılandırma bekliyoruz. 12 ay taksitlendirilsin faizsiz ödensin ve kurtulsun insanlar borçtan, arkalarından bir borç gitmesin. Kişinin vefatı durumunda mirasçılar borcu ödemeden ölüm aylığı alamıyorlar.”