Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Vergi ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma gelecek mi?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik'ye hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, vergi ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma iddialarını değerlendirdi.'En azından faiz alınmasın, kişi zaten borcunu ödeyebilse ödeyecek' diyen Elmen, şöyle anlattı:
Melis Elmen
Melis Elmen
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Vergi ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma gelecek mi?

17:44 29.08.2025 (güncellendi: 17:45 29.08.2025)
Melis Elmen
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, vergi ve Bağ-Kur borçları için beklenen yapılandırmaya ilişkin konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’ye hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, vergi ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma iddialarını değerlendirdi.
‘En azından faiz alınmasın, kişi zaten borcunu ödeyebilse ödeyecek’ diyen Elmen, şöyle anlattı:
“Bir taraf diyor ki evet vergi ve Bağ-Kur yapılanması gelecek ama seçime yakın zamanda gelecek. Diğer taraf da diyor ki kesinlikle mümkün değil çünkü piyasaya para girmesi gerekiyor. Ama kimse bir şey ödeyemiyor, en azından ödeyebilenlere bir kolaylık sağlayabilmesi adına faizlerin silinmesiyle bir borç yapılandırması yapılabilir diye düşünüyorum. En azından faizi alınmasın. Faiz işlemesinin pek bir mantığı yok, adam zaten ödeyebilse borcunu ödeyecek. Bununla ilgili en azından bir yapılandırma bekliyoruz. 12 ay taksitlendirilsin faizsiz ödensin ve kurtulsun insanlar borçtan, arkalarından bir borç gitmesin. Kişinin vefatı durumunda mirasçılar borcu ödemeden ölüm aylığı alamıyorlar.”
