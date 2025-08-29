https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/salicidan-asan-sorusturmasi-aciklamasi-isin-vahameti-katlanarak-artiyor-1098928797.html
Salıcı'dan 'ASAN' soruşturması açıklaması: 'İşin vahameti katlanarak artıyor'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Müteahhit Ömer Çorbacı oldu. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM’ye ASSAN ile ilgili verdiği soru önergesinin detaylarını ve ASSAN’a yapılan operasyondaki son gelişmeleri anlatırken, sağlam olmadığı iddiasıyla kendi yaptığı apartmanı yıktıran Müteahhit Ömer Çorbacı yaşananları canlı yayında aktardı.CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi:
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM’ye ASSAN ile ilgili verdiği soru önergesinin detaylarını ve ASSAN’a yapılan operasyondaki son gelişmeleri anlatırken, sağlam olmadığı iddiasıyla kendi yaptığı apartmanı yıktıran Müteahhit Ömer Çorbacı yaşananları canlı yayında aktardı.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi:
Temmuz ayında IDEF fuarında Hakan Fidan standı ziyaret ediyor. Genel Kurmay Başkanı zirayet ediyor. Tesislere verilen izinlerle de ilgilenen Bakan Yardımcıları da ziyaret ediyor. Şu anda tutuklanan şirketin genel müdürü ve sahibi. Bu kişilere ve devletin üst kademesindeki kişilere ürünlerini tanıtıyorlar. Ortaya bir anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasıyla birlikte iddialar dökülüyor. Yenilir yutulur iddialar değil. Askeri casusluk, FETÖ ile irtibat var. Bu kişilerin siyasi bağlantıları var. Ben işin güç savaşı tarafının da ötesinde o işin taraflarının kim olduğunun da ötesinde işin güvenlik savunma sanayii ve Türkiye’nin güvenliği tarafından bakıyorum. Eğer işin içinde bir güç savaşı varsa ve o savaşın sonucunda bu operasyonlar yapılıyorsa işin vahameti katlanarak artıyor. Birileri birbirinin bileğini bükecek diye siyasi pozisyon hesabı yapıyor diye Türkiye’deki savunma sanayi şirketleri ya zan altında bırakılıyor ya da gerçekler bizim gördüğümüzden daha fazla. Bunların net bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Askeri casusluk denilen şey günlük konuşmalarda cümle içinde geçebilecek kavram değil.