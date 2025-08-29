https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mourinhonun-ayriligi-gecikmis-bir-karardi-1098916887.html

'Mourinho'nun ayrılığı gecikmiş bir karardı'

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. 29.08.2025

Radyo Sputnik programcısı ve haber spikeri Selin Yazıcı, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. Yazıcı, Jose Mourinho'nun ayrılığı için “Bence çok geç kalınmış bir şey. Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmamıştı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“15 milyon euro tazminat alacak”Mourinho’nun ayrılığında tazminat meselesine dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’ın da konuşulan isimler arasında olduğunu belirten Yazıcı, sözlerini şöyle noktaladı:

