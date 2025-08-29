https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mourinhonun-ayriligi-gecikmis-bir-karardi-1098916887.html
'Mourinho’nun ayrılığı gecikmiş bir karardı'
'Mourinho’nun ayrılığı gecikmiş bir karardı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T13:35+0300
2025-08-29T13:35+0300
2025-08-29T13:35+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
futbol
jose mourinho
fenerbahçe
haberler
radyo sputnik
radikal
radyo
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı ve haber spikeri Selin Yazıcı, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. Yazıcı, Jose Mourinho'nun ayrılığı için “Bence çok geç kalınmış bir şey. Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmamıştı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“15 milyon euro tazminat alacak”Mourinho’nun ayrılığında tazminat meselesine dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’ın da konuşulan isimler arasında olduğunu belirten Yazıcı, sözlerini şöyle noktaladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
futbol, jose mourinho, fenerbahçe, haberler, radyo sputnik, radikal, radyo, radyo, radyo, ali koç
futbol, jose mourinho, fenerbahçe, haberler, radyo sputnik, radikal, radyo, radyo, radyo, ali koç
'Mourinho’nun ayrılığı gecikmiş bir karardı'
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Radyo Sputnik programcısı ve haber spikeri Selin Yazıcı, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Yazıcı, Jose Mourinho'nun ayrılığı için “Bence çok geç kalınmış bir şey. Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmamıştı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Fenerbahçe’de 453 gün geçirdi. 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Bu istatistik çok kötü bir tabloyu gösteriyor. Fenerbahçe’ye büyük başarılar için geldi ama taraftarın beklentilerini karşılayamadı. Benfica maçının ardından yaptığı açıklamalar bardağı taşıran damla oldu. Daha önce Lille maçından sonra da ‘Şampiyonlar Ligi bize göre değil’ demişti. Yönetim artık arkasında durmadı.
“15 milyon euro tazminat alacak”
Mourinho’nun ayrılığında tazminat meselesine dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:
Kariyerinde bir kez istifa etmiş bir isimden bahsediyoruz. Hep tazminatlarla gündeme geldi. Fenerbahçe’den de teknik ekibiyle birlikte yaklaşık 15 milyon euro tazminat alacak. Sosyal medyada ‘Mourinho gitti sıra Ali Koç’ta’ başlıkları atılıyor. Yönetim de eleştiriliyor. Heybede ilk çıkan isim İsmail Kartal. Taraftarlar Fenerbahçe’nin evladına teslim edilmesini istiyor. ‘İsmail Kartal ile devam edelim’ şeklinde mesajlar var. Aykut Kocaman diyen de var ama ağırlıklı olarak Kartal ismi öne çıkıyor.
Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’ın da konuşulan isimler arasında olduğunu belirten Yazıcı, sözlerini şöyle noktaladı:
Fenerbahçe camiası saat 17.00’de yapılacak olağanüstü toplantıyı bekliyor. Bu toplantıda yeni teknik direktör açıklanabilir.