MHRS randevu sistemiyle ilgili usulsüzlük iddiaları

MHRS üzerinden hastane randevusu bulamayanlara, bir çete tarafından randevu satıldığı iddiası çıktı. Sağlık Bakanlığı, iddialara yönelik açıklamada bulundu. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığı iddialarına ilişkin, "MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellemektedir" açıklamasında bulundu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında MHRS üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığı iddiasına ilişkin konuştu.Çağatay, şunları söyledi:Çağatay, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ortaya çıkan bir başka olayı şöyle aktardı:“Üniversite hastaneleri de sisteme dahil edildi”Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçteki kararlarını da eleştiren Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

