MHRS randevu sistemiyle ilgili usulsüzlük iddiaları
MHRS üzerinden hastane randevusu bulamayanlara, bir çete tarafından randevu satıldığı iddiası çıktı. Sağlık Bakanlığı, iddialara yönelik açıklamada bulundu. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığı iddialarına ilişkin, "MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellemektedir" açıklamasında bulundu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında MHRS üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığı iddiasına ilişkin konuştu.Çağatay, şunları söyledi:Çağatay, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ortaya çıkan bir başka olayı şöyle aktardı:“Üniversite hastaneleri de sisteme dahil edildi”Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçteki kararlarını da eleştiren Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığı iddialarına ilişkin, "MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellemektedir" açıklamasında bulundu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında MHRS üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığı iddiasına ilişkin konuştu.
Çağatay, şunları söyledi:
Meğer bir çete varmış ve sisteme girip randevuları alıyorlar. Sonra bunları dışarıda pazarlıyorlarmış. Randevu satış sistemi kurmuşlar. Ülkedeki çürümenin geldiği son noktayı gösteriyor. Özel çocukların randevuları tespit edilip terapi merkezlerine yönlendiriliyormuş. Psikiyatri servisleri üzerinden hastaneye yönlendirmeler yapılıyor. Bu olayı daha önce Turhan Çömez duyurmuştu.
Çağatay, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ortaya çıkan bir başka olayı şöyle aktardı:
Doktor, eczacı ve hastane çalışanı bir çete kuruyor. Randevu alamayan hastaları arayıp kimlik bilgilerini istiyorlar. Vatandaş da çaresiz olduğu için bilgilerini veriyor. Onların adına randevu alınıyor ama arka planda kimlikleri üzerinden yeşil reçeteli ilaçlar yazılıyor. Bu ilaçlar piyasaya sürülüyor. Yüzlerce kişi üzerinden milyonlarca liralık soygun yapılıyor.
“Üniversite hastaneleri de sisteme dahil edildi”
Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçteki kararlarını da eleştiren Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 'usulsüz randevu' iddialarının ortaya çıktığı gün üniversite hastanelerini de MHRS sistemine dahil etme kararı aldı. Yaşanan sorunların vatandaşlar tarafından CİMER’e ve bakanlığa bildirilmesine rağmen karşılık alınamıyor. Ortalık duvar gibi, kapı gibi. Ne CİMER’den ne Sağlık Bakanlığı’ndan en ufak bir dönüş oluyor.