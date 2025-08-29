https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/hukukcu-mutlu-sio-ile-dunyada-yeni-bir-blok-olusuyor-1098926036.html
Hukukçu Mutlu: ŞİÖ ile dünyada yeni bir blok oluşuyor
Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu konuk oldu. Programda, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ŞİÖ Zirvesi’ni değerlendiren Erdem, şunları söyledi:‘Dünya yeni bir merkez arıyor’‘Avrupa panikte’‘NATO’nun misyon problemi var’‘Asyada askeri işbirliği güçleniyor’‘Türkiye’nin doğal mevzisi Asya’‘İsrail meşruiyetini kaybetti’
İsmet Özçelik
İsmet Özçelik
Hukukçu Mutlu: ŞİÖ ile dünyada yeni bir blok oluşuyor
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) dünyada yeni bir blok oluşturduğunu söyledi. Battı ittifakın dağıldığını, buna karşın Asya’da askeri işbirliğinin güçlendiğini sözlerine ekleyen Mutlu, “Ortak bir emperyalist gücün etkisi altında olan ülkeler doğal olarak aynı mevzide yer alıyorlar. ŞİÖ o yüzden çok önemli.” dedi.
Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu konuk oldu. Programda, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ŞİÖ Zirvesi’ni değerlendiren Erdem, şunları söyledi:
‘Dünya yeni bir merkez arıyor’
“Bilgi akışı eskisi kadar rahat kontrol edilemiyor. Batı’nın koymuş olduğu bir anlatı, bir argümanın karşısına bir alternatif konulmaması için gösterilen çabaların hepsi artık dijital dünyada suya düştü. Dünya bu alternatifi gösterecek merkez arıyor. Çin buna ilk defa alternatifi zaten Şanghay İşbirliği Örgütü ile başlayan bir süreçte göstermişti özellikle Şi Cinping’in Çin’i bunu bir adım ileri attı. Çin, Medeniyetler Arası Diyalog adlı bir çalışma başlattı. Bu, farklı bir medeniyet, farklı bir kültür, farklı bir dünya mümkün’ mesajı veren bir konferanstı. Orada Hem Batı dünyasından hem Afrika’dan hem Küresel Güney’den hem Latin Amerika’dan hem Asya’dan yüzlerce temsilci vardı. Ülke olarak 144 ülke katıldı. Ve anlatılan şu; artık uluslararası ilişkilerde yeni bir anlayış getirilmeli. Bu anlayışın kökenine de uluslararası ilişkilerde karşılıklı etkileşimi, daha iyinin nasıl yapılacağının belirlenmesinin ve özellikle Çin tarafının ‘samimiyet’ adını verdiği bir konu var; ‘burada konuştuğunu konuş. Ama yarın muhatabın farklı olduğunda aynı konuyu farklı konuşma’ bir ortak ilkelerle hareket etmeye başlayalım diye bir öneri getirdi. Getirmiş olduğu öneri Şanghay İşbirliği Örgütü’nde de ele alınacak bir konuysa artık ben şunu görüyorum; bir blok oluşuyor.”
“Trump, Avrupa ile bir sınır çizdi. Orada büyük bir panik başladı. Askeri taraftarlığa girdiğiniz zaman çok uzun vadeli planlar yapmanız lazım. Özellikle bunun ekonomik altyapısı ve mühimmat çok önemli. Amerika kendi savunması için koymuş olduğu mühimmatları Ukrayna’da sahada kaybetti. Amerika için bunun sürdürülebilirliği yoktu. Avrupa kısmen bunu kullandı, kısmen yardım etti ama Amerika’nın olmadığı durumda bunu yürütemeyeceğini anladı. Bu plan tamamen Trump’ın olmadığı bir senaryoya göre kurulmuş. Çok enteresandır, Rusya’nın askeri kapasitesi ve gücü küçümsenmiş anladığım kadarıyla. Hiç tarih okumamışlar. Büyük Vatanseverlik Savaşı’nı okuyup da Moskova kuşatmasından 20 milyon insanı dahi kaybederek ülkeyi teslim etmeme sürecini anlamaları gerekiyordu. Siz böyle bir Rusya’yı sonradan kurulmuş bir Ukrayna ile alt edeceğim’ diyorsunuz. Bu mümkün değil zaten.”
‘NATO’nun misyon problemi var’
“NATO’nun ciddi bir misyon problemi var. Zamanında kurulurken Varşova Paktı’na karşı kuruldu. Artık Varşova Paktı yok. Sonrasında terörle mücadele dendi. Ama bu sefer terör adı altında vekil savaşları destekleyip ulus devletlere tuzaklar kurulmaya başlandı. NATO, bu misyonu tanımlayıp kendine yeni bir doktrin oturtamayacağı bir döneme geldi. Trump yönetimi de bunu ilan etti. ‘Bana bunun sürdürülebilmesi için mantıklı bir şey söyleyin’ dedi. Çünkü şu söyleniyor; ‘biz ne için NATO’dayız?’ Zaten İsrail ile Ortadoğu’da istediklerini yapıyorlar. CENTCOM diye ayrı bir organizasyonları var. ‘Avrupa istiyor diye başımı Rusya Federasyonu ile derde mi sokayım’ bakışı var.”
‘Asyada askeri işbirliği güçleniyor’
“Karşı tarafın size karşı bakışı, tavrı belli. Batının getirdiği onun istediklerini yapma özgürlüğü. Hedefte olan ülkelere bakın; ortak bir emperyalist gücün etkisi altında. Bunların aynı mevziye düşmesi kadar doğal bir şey yok. Bu cephelerin araya çatlak bırakılmaksızın kurulması sürecine girildi. ŞİÖ o yüzden çok önemli.”
‘Türkiye’nin doğal mevzisi Asya’
“Türkiye’nin doğal mevzisi çok belli. Bu doğal mevzi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde Mustafa Kemal Atatürk belirtti. Sadabat Paktı yaptı; Afganistan’dan Suriye’ye kadar bir hat oluşturdu. Balkan Antantı oluşturup Balkanlar ile Türkiye arasında bir organizasyon oluşturdu ve bunların hepsi güvenlik antlaşmalarıydı. Artık bu 1930’lardaki doğamız bu. Türkiye’nin mecburen gideceği yer burasıdır. Türkiye de bu birliğin içinde olmak durumunda.”
‘İsrail meşruiyetini kaybetti’
“İsrail bir devlet gibi düşünüp, devlet gibi davranmayı bıraktı. Batı basınında aynı şeyler yazılmaya başlandı. Batı’da bazı hükümet dışı organizasyonlar İsrail’in bir şekilde durdurulmasına yönelik seslerini yükseltmeye başladılar. İsrail meşruiyetini kaybetmeye başladı.”