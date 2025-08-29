Hukukçu Mutlu: ŞİÖ ile dünyada yeni bir blok oluşuyor

“Bilgi akışı eskisi kadar rahat kontrol edilemiyor. Batı’nın koymuş olduğu bir anlatı, bir argümanın karşısına bir alternatif konulmaması için gösterilen çabaların hepsi artık dijital dünyada suya düştü. Dünya bu alternatifi gösterecek merkez arıyor. Çin buna ilk defa alternatifi zaten Şanghay İşbirliği Örgütü ile başlayan bir süreçte göstermişti özellikle Şi Cinping’in Çin’i bunu bir adım ileri attı. Çin, Medeniyetler Arası Diyalog adlı bir çalışma başlattı. Bu, farklı bir medeniyet, farklı bir kültür, farklı bir dünya mümkün’ mesajı veren bir konferanstı. Orada Hem Batı dünyasından hem Afrika’dan hem Küresel Güney’den hem Latin Amerika’dan hem Asya’dan yüzlerce temsilci vardı. Ülke olarak 144 ülke katıldı. Ve anlatılan şu; artık uluslararası ilişkilerde yeni bir anlayış getirilmeli. Bu anlayışın kökenine de uluslararası ilişkilerde karşılıklı etkileşimi, daha iyinin nasıl yapılacağının belirlenmesinin ve özellikle Çin tarafının ‘samimiyet’ adını verdiği bir konu var; ‘burada konuştuğunu konuş. Ama yarın muhatabın farklı olduğunda aynı konuyu farklı konuşma’ bir ortak ilkelerle hareket etmeye başlayalım diye bir öneri getirdi. Getirmiş olduğu öneri Şanghay İşbirliği Örgütü’nde de ele alınacak bir konuysa artık ben şunu görüyorum; bir blok oluşuyor.”