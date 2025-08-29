Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gazze-sakinleri-hayvanlari-kurtariyor-onlarla-son-lokmalarini-paylasiyor-1098901725.html
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
Sputnik Türkiye
Enklavdaki kitlesel açlık yalnızca insanları değil, evcil ve sokak hayvanlarını da etkiliyor. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T15:20+0300
2025-08-29T15:20+0300
i̇srail- filistin çatışması
vi̇deo
i̇srail-filistin
filistin
i̇srail
gazze şeridi
kedi
hayvan
hayvansever
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098901569_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_27aa2dbb5399da0a44cd634a1cae7516.jpg
Bazı insanlar, yiyecek ve su yetersizliğine rağmen onlarla yiyeceklerini paylaşıyor, tedavi organize ederek açlıktan ölmelerini engellemeye çalışıyor.
filistin
i̇srail
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
Sputnik Türkiye
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
2025-08-29T15:20+0300
true
PT2M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098901569_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7d1557ff28bc11dbc783a1207beccc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, i̇srail-filistin, filistin, i̇srail, gazze şeridi, kedi, hayvan, hayvansever, видео
vi̇deo, i̇srail-filistin, filistin, i̇srail, gazze şeridi, kedi, hayvan, hayvansever, видео

Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor

15:20 29.08.2025
© Sputnik / Ajwad Jradat Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Ajwad Jradat
Abone ol
Enklavdaki kitlesel açlık yalnızca insanları değil, evcil ve sokak hayvanlarını da etkiliyor.
© Sputnik / Ajwad Jradat
Bazı insanlar, yiyecek ve su yetersizliğine rağmen onlarla yiyeceklerini paylaşıyor, tedavi organize ederek açlıktan ölmelerini engellemeye çalışıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала