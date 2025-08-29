https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gazze-sakinleri-hayvanlari-kurtariyor-onlarla-son-lokmalarini-paylasiyor-1098901725.html
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
Gazze sakinleri hayvanları kurtarıyor, onlarla son lokmalarını paylaşıyor
Enklavdaki kitlesel açlık yalnızca insanları değil, evcil ve sokak hayvanlarını da etkiliyor. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Bazı insanlar, yiyecek ve su yetersizliğine rağmen onlarla yiyeceklerini paylaşıyor, tedavi organize ederek açlıktan ölmelerini engellemeye çalışıyor.
Enklavdaki kitlesel açlık yalnızca insanları değil, evcil ve sokak hayvanlarını da etkiliyor.
Bazı insanlar, yiyecek ve su yetersizliğine rağmen onlarla yiyeceklerini paylaşıyor, tedavi organize ederek açlıktan ölmelerini engellemeye çalışıyor.