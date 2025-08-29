Gazeteci Barış Mutlu: ‘Mourinho’nun gidişi şaşırtıcı olmadı’

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş büyük takımlar. Futbolcuları ya da yöneticileri suçlamanın ters tepme yapacağı belliydi. Hadi geçen sene insanlar Mourinho gelir gelmez bir şey diyemediler ama ikinci yıl olmuş ve siz hala aynı noktadaysanız… Bu kadar transfer yapıldı. Biz ne zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bu kadar transfer çılgınlığına girdiğini gördük? Trabzon da dahil. Bütün bunlara rağmen şikayet etmeye devam ederseniz kusura bakma biz de böyle bir camiayız derler. Ufak da olsa bir başarı gelir ve bunun üzerine teknik direktörün şikayetlerini dinleyebilirsiniz. Ama elle tutulur hiçbir başarı yok ve hayal kırıklığı var. Bakalım bu durum yönetimi ve seçim sürecini nasıl etkileyecek.”