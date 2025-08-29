https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gazeteci-baris-mutlu-mourinhonun-gidisi-sasirtici-olmadi-1098923384.html
Gazeteci Barış Mutlu: ‘Mourinho’nun gidişi şaşırtıcı olmadı’
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugün konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı'na konuk olan gazeteci Barış Mutlu, kararı şöyle değerlendirdi:Güçlü Özgan ise konuyla ilgili, "Saadettin Saran faktörünün seçim sürecini çok fazla etkileyeceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”
Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı'na konuk olan gazeteci Barış Mutlu, kararı şöyle değerlendirdi:
“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş büyük takımlar. Futbolcuları ya da yöneticileri suçlamanın ters tepme yapacağı belliydi. Hadi geçen sene insanlar Mourinho gelir gelmez bir şey diyemediler ama ikinci yıl olmuş ve siz hala aynı noktadaysanız… Bu kadar transfer yapıldı. Biz ne zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bu kadar transfer çılgınlığına girdiğini gördük? Trabzon da dahil. Bütün bunlara rağmen şikayet etmeye devam ederseniz kusura bakma biz de böyle bir camiayız derler. Ufak da olsa bir başarı gelir ve bunun üzerine teknik direktörün şikayetlerini dinleyebilirsiniz. Ama elle tutulur hiçbir başarı yok ve hayal kırıklığı var. Bakalım bu durum yönetimi ve seçim sürecini nasıl etkileyecek.”
Güçlü Özgan ise konuyla ilgili, “Saadettin Saran faktörünün seçim sürecini çok fazla etkileyeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.