Borsa İstanbul devre kesici sisteminde değişikliğe gidiyor: 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul devre kesici sisteminde değişikliğe gidiyor: 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde değişikliğe gidiliyor. Önceki günün kapanışına göre ilk aşama olarak yüzde 5, ikinci aşamada yüzde 7 ve üzerinde olması halinde devreye girmeye başlayan sistem, artık tek aşamalı olarak yüzde 6 ve üzerinde gerileme durumunda devreye girecek.Ayrıca yapılan açıklamaya göre, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirilmesi uygulamasında esas alınan BIST 100 Endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilecek.Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre 10 dakika kısaltılacak. Buna göre Pay Piyasasında işlem gören ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" özellik kodlu işlem sıralarında uygulanan 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya, ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" özellik kodlu işlem sıraları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi ise 20 dakikaya düşürülecek.Pay piyasasında, Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) uygulaması artık sürekli işlem seansının bitimine 30 dakika kala (yani saat 17.30'dan itibaren) devreye girecek. Önceden bu süre 60 dakikaydı (saat 17.00'den itibaren). Eğer bu sürede EBDK çalışırsa, işlemler durdurulacak ve ardından doğrudan kapanış seansına geçilecek.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) 17.30’dan sonra devreye girerse (önceden bu saat 17.00 idi), pay ve pay endeksine dayalı sözleşmelerde işlemler saat 18.08’de VIOP_SUREKLI_MZYD seansı ile yeniden başlayacak.Pay piyasasında pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresi sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak uygulanacak.Söz konusu değişiklikler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.Devre kesici ne demek?Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla devreye girerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesi hallerini en aza indirgemek için kullanılıyor.​​​

