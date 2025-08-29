https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ask-sandi-dolandirildi-yapay-zekayi-gercek-richard-shotwell-zannedince-81-bin-dolar-kaybetti-1098922799.html

Aşk sandı, dolandırıldı: Yapay zekayı, 'gerçek Steve Burton' zannedince 81 bin dolar kaybetti

Aşk sandı, dolandırıldı: Yapay zekayı, 'gerçek Steve Burton' zannedince 81 bin dolar kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’de yaşayan bir kadın, ünlü bir televizyon yıldızının yapay zekayla yapılan videolarına inanarak 81 bin dolar kaptırdı. Dolandırıcılar yapay zekayı... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T16:40+0300

2025-08-29T16:40+0300

2025-08-29T16:48+0300

dünya

abd

jennifer aniston

brad pitt

dolandırıcılık

deepfake

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098922914_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_41d4cb33d95b4714e9ba781e118be147.jpg

ABD’li Abigail Ruvalcaba, popüler dizi General Hospital’da Jason Morgan karakteriyle tanınan aktör Steve Burton’ın sahte videolarına inandı. Dolandırıcı, yapay zeka ile üretilen görüntülerde kadına sevgi dolu mesajlar gönderdi. “Seni çok seviyorum, sevgilim” gibi cümlelerle inandırıcılığını artırdı.Aşk sandığı bu sahte ilişki, Ruvalcaba’ya pahalıya patladı. Ön ödemeli kartlarla, nakit ve hatta bitcoin ile toplamda 81 bin dolar gönderdi. Hatta Los Angeles’taki 350 bin dolarlık dairesini satıp parasını vermeye hazırlanıyordu. Kızı Vivian son anda araya girerek büyük bir kaybı engelledi. Vivian konuyla ilgili “Müdahale etmeseydim 70 bin doları daha gönderecekti” diyerek yaşadıkları şoku anlattı. Yapay zeka tehlikesi büyüyor Dolandırıcılar artık ünlüleri taklit ederek insanları kandırıyor. Daha önce Jennifer Aniston veya Brad Pitt adına açılan sahte profillerle de benzer dolandırıcılıklar yaşanmıştı. Uzmanlara göre teknolojiyi gerçek hayattan ayırt etmek her geçen gün zorlaşıyor.Steve Burton’dan uyarı Olayın merkezinde adı kullanılan aktör Steve Burton, hayranlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı: “Bildiğim kadarıyla yüzlerce kişi bu tuzağa düştü. Etkinliklerime geliyorlar, bana sanki yıllardır ilişki yaşıyormuşuz gibi bakıyorlar. Onlara ‘Üzgünüm, sizi tanımıyorum’ demek zorunda kalıyorum. Bu çok üzücü” Burton, sözlerine net bir uyarıyla devam ederek “Benim paraya ihtiyacım yok. Asla sizden para istemem” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230630/1073034011.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jennifer aniston, brad pitt, dolandırıcılık, deepfake, yapay zeka