Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
'Antik Babil Irak’ı petrol gelirine bağımlı olmaktan kurtulabilirdi'
Antik Babil ve çevresi, bir zamanlar dünyanın uygarlık merkezi olan bu bölgenin büyük bir tarihi mirasını barındırıyor. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
multi̇medya
vi̇deo
ortadoğu
babil
irak
Ancak bugün burada başka bir gerçeklik hakim: harabe halindeki yapılar, yetersiz altyapı ve sessizlik. Sputnik, Babil'deki turizmin durumunu yerel sakinlerle konuştu.
babil
irak
17:00 29.08.2025
Antik Babil: Irak neden tarihi mirasını ekonomiye dönüştüremiyor?
© Sputnik / Hassan Nabil
Antik Babil ve çevresi, bir zamanlar dünyanın uygarlık merkezi olan bu bölgenin büyük bir tarihi mirasını barındırıyor.
Ancak bugün burada başka bir gerçeklik hakim: harabe halindeki yapılar, yetersiz altyapı ve sessizlik. Sputnik, Babil'deki turizmin durumunu yerel sakinlerle konuştu.
