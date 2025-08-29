https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/antik-babil-iraki-petrol-gelirine-bagimli-olmaktan-kurtulabilirdi-1098879008.html
'Antik Babil Irak’ı petrol gelirine bağımlı olmaktan kurtulabilirdi'
'Antik Babil Irak’ı petrol gelirine bağımlı olmaktan kurtulabilirdi'
Antik Babil ve çevresi, bir zamanlar dünyanın uygarlık merkezi olan bu bölgenin büyük bir tarihi mirasını barındırıyor. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Ancak bugün burada başka bir gerçeklik hakim: harabe halindeki yapılar, yetersiz altyapı ve sessizlik. Sputnik, Babil'deki turizmin durumunu yerel sakinlerle konuştu.
Antik Babil ve çevresi, bir zamanlar dünyanın uygarlık merkezi olan bu bölgenin büyük bir tarihi mirasını barındırıyor.
Ancak bugün burada başka bir gerçeklik hakim: harabe halindeki yapılar, yetersiz altyapı ve sessizlik. Sputnik, Babil'deki turizmin durumunu yerel sakinlerle konuştu.