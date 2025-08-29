Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/annesine-surpriz-yapmak-istedi-kizi-evdeki-altin-sakli-cekyati-cope-atti-1098930203.html
Annesine sürpriz yapmak istedi: Kızı evdeki altın saklı çekyatı çöpe attı
Annesine sürpriz yapmak istedi: Kızı evdeki altın saklı çekyatı çöpe attı
Adana’da, annesinin eşyalarını yenileyerek sürpriz yapmak isteyen bir kadın, eski çekyatın altındaki 500 bin TL değerindeki altınları fark etmeden çöpe attı... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T22:09+0300
2025-08-29T22:09+0300
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altına saklanan ve yanlışlıkla çöpe atılan altınlar polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu.Kazımkarabekir Mahallesi’nde yaşayan Nurgül Beyaz, annesi Zülfünaz Kızıltaş’a sürpriz yapmak için evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirdi. Ancak annesinin 500 bin TL değerindeki 2 bilezik ve 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, çekyatı diğer eşyalarla birlikte 22 Ağustos’ta çöpe attı.Yayladan döndüğünde altınların da çöpe gittiğini fark eden Kızıltaş, polise başvurdu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 470 saatlik görüntüyü inceleyerek eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığını tespit etti.Kimliği belirlenen kağıt toplayıcısı Yavuzlar Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı ortaya çıktı. Polis, 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parasını olan 283 bin lirayı Kızıltaş’a teslim etti.
Annesine sürpriz yapmak istedi: Kızı evdeki altın saklı çekyatı çöpe attı

Adana’da, annesinin eşyalarını yenileyerek sürpriz yapmak isteyen bir kadın, eski çekyatın altındaki 500 bin TL değerindeki altınları fark etmeden çöpe attı. Polis, 470 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek altınları bulan ve bir kısmını satan kağıt toplayıcısını yakaladı.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altına saklanan ve yanlışlıkla çöpe atılan altınlar polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu.
Kazımkarabekir Mahallesi’nde yaşayan Nurgül Beyaz, annesi Zülfünaz Kızıltaş’a sürpriz yapmak için evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirdi. Ancak annesinin 500 bin TL değerindeki 2 bilezik ve 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, çekyatı diğer eşyalarla birlikte 22 Ağustos’ta çöpe attı.
Yayladan döndüğünde altınların da çöpe gittiğini fark eden Kızıltaş, polise başvurdu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 470 saatlik görüntüyü inceleyerek eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığını tespit etti.
Kimliği belirlenen kağıt toplayıcısı Yavuzlar Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı ortaya çıktı. Polis, 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parasını olan 283 bin lirayı Kızıltaş’a teslim etti.
