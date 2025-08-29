https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/annesine-surpriz-yapmak-istedi-kizi-evdeki-altin-sakli-cekyati-cope-atti-1098930203.html

Annesine sürpriz yapmak istedi: Kızı evdeki altın saklı çekyatı çöpe attı

Annesine sürpriz yapmak istedi: Kızı evdeki altın saklı çekyatı çöpe attı

Sputnik Türkiye

Adana’da, annesinin eşyalarını yenileyerek sürpriz yapmak isteyen bir kadın, eski çekyatın altındaki 500 bin TL değerindeki altınları fark etmeden çöpe attı... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T22:09+0300

2025-08-29T22:09+0300

2025-08-29T22:09+0300

türki̇ye

adana

yüreğir

mobilya

altın

gram altın

yarım gram altın

külçe altın

bilezik

altın bilezik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098929875_0:204:2560:1644_1920x0_80_0_0_7b3ebc7785248c835bdc64d710013e0d.jpg

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, eski çekyatın altına saklanan ve yanlışlıkla çöpe atılan altınlar polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu.Kazımkarabekir Mahallesi’nde yaşayan Nurgül Beyaz, annesi Zülfünaz Kızıltaş’a sürpriz yapmak için evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirdi. Ancak annesinin 500 bin TL değerindeki 2 bilezik ve 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, çekyatı diğer eşyalarla birlikte 22 Ağustos’ta çöpe attı.Yayladan döndüğünde altınların da çöpe gittiğini fark eden Kızıltaş, polise başvurdu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 470 saatlik görüntüyü inceleyerek eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığını tespit etti.Kimliği belirlenen kağıt toplayıcısı Yavuzlar Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı ortaya çıktı. Polis, 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parasını olan 283 bin lirayı Kızıltaş’a teslim etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20180819/altinlari-icin-kayip-ilani-verdi-1034824247.html

türki̇ye

adana

yüreğir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, yüreğir, mobilya, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, bilezik, altın bilezik