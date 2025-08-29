Türkiye
Tekirdağ’da gölette su seviyesi düştü: Balıklar telef oldu
Tekirdağ’da gölette su seviyesi düştü: Balıklar telef oldu
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti’nde, su seviyesinin kuraklık ve sıcaklar nedeniyle düşmesi balık ölümlerine yol açtı. İl Tarım ve Orman... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Tekirdağ’da gölette su seviyesi düştü: Balıklar telef oldu

16:12 29.08.2025
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti’nde, su seviyesinin kuraklık ve sıcaklar nedeniyle düşmesi balık ölümlerine yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Göleti’nde balık ölümleri yaşandı.

Göletteki su seviyesinin, son dönemde etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak düşmesi, suda oksijen azalmasına yol açtı. Bu nedenle çok sayıda balık telef oldu ve kıyıya vurdu.

Yetkililer, gölette yaşanan bu durumun tarımsal sulama ve bölgedeki ekosistem için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten su ve balık numuneleri alarak laboratuvar incelemesine gönderdi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve yağışların azalması nedeniyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer balık ölümleri gözleniyor.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve yağışların azalması nedeniyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer balık ölümleri gözleniyor.

