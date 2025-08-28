https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/yazar-tasgetirenden-iktidara-ibb-operasyonlari-tepkisi-allah-affetsin-denilecek-mi-1098901143.html
Yazar Taşgetiren'den iktidara 'İBB operasyonları' tepkisi: 'Allah affetsin denilecek mi?'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren oldu. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T19:17+0300
2025-08-28T19:17+0300
2025-08-28T19:17+0300
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM’deki komisyon toplantısının detaylarını paylaştı. Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren ise İBB operasyonlarını yorumladı.TBMM’deki komisyon toplantısının ardından canlı yayına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şunları söyledi:‘Allah affetsin’ denilecek mi?İBB operasyonlarını değerlendiren Ahmet Taşgetiren ise şu ifadeleri kullandı:
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM’deki komisyon toplantısının detaylarını paylaştı. Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren ise İBB operasyonlarını yorumladı.
TBMM’deki komisyon toplantısının ardından canlı yayına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şunları söyledi:
Numaralandırma yapılacaksa 93’ten bu yana açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre en az 13 ayrı girişim var. AK Parti döneminde ise muhtemelen bu 5. girişim. 2004 yılında kurulan yasa var, 2009-2011-2013 girişimleri var. Bunların arasında Oslo süreci var. Çözüm süreci var. Şimdi de bu var. Her biri farklı görünüm sağlar. Bu süreci öncekilerden ayrıştıran ciddi farklılıkları var. Son 10 yıldır yaşanmış negatifliğe rağmen bu sürecin öncekilerden pozitif olarak ayrıştığını hem iç hem bölgesel konjektür olarak sonuç almaya daha yakın bir yerde olduğunu görüyorum.
‘Allah affetsin’ denilecek mi?
İBB operasyonlarını değerlendiren Ahmet Taşgetiren ise şu ifadeleri kullandı:
İktidar, o günün sorumluluğunu taşımıyor. O günün sonunda ‘yanılmışız, Allah affetsin’ demişti. Bugün o denilecek mi bilemiyorum. Bugünkü yargı sorunu dünden daha az sıkıntılı değil ama işe yarıyor o zaman da işe yaramıştı. O zaman FETÖ yargıçlarıyla birlikte operayonları gerçekleştirdiler. Yanlış yapıldıysa FETÖ ile yapıldı şimdi yanlışlar yapılıyorsa bugün de ‘Allah affetsin’ denilecek mi? Türkiye’de yaşananın büyük bir hesaplaşma niteliğinde olduğunu düşüyorum. Şayet bu operasyon boşa çıkarsa, yarın İBB başkanı dahil tutuklananların çoğu için suçlamalar gerçek dışı çıkarsa iktidar büyük bir kayıp yaşayacak.