Yazar Taşgetiren'den iktidara 'İBB operasyonları' tepkisi: 'Allah affetsin denilecek mi?'

Numaralandırma yapılacaksa 93’ten bu yana açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre en az 13 ayrı girişim var. AK Parti döneminde ise muhtemelen bu 5. girişim. 2004 yılında kurulan yasa var, 2009-2011-2013 girişimleri var. Bunların arasında Oslo süreci var. Çözüm süreci var. Şimdi de bu var. Her biri farklı görünüm sağlar. Bu süreci öncekilerden ayrıştıran ciddi farklılıkları var. Son 10 yıldır yaşanmış negatifliğe rağmen bu sürecin öncekilerden pozitif olarak ayrıştığını hem iç hem bölgesel konjektür olarak sonuç almaya daha yakın bir yerde olduğunu görüyorum.