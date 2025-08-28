Türk Telekom'un BTK ile imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatıldı

“Türk Telekom sabit hizmetler imtiyazını 2050 yılına kadar uzattı. Bu imtiyaz kullanım hakkı anlamına geliyor. Bu sözleşme bir kamu hizmetinin belirli bir süreyle özel işletmeci tarafından sürdürülmesi için idare ile işletmeci arasında kamu hukuku ağırlıklı bir sözleşme. Türkiye’de bu imtiyaz 25’er yıllık periyodlarla veriliyor. 2026 yılının şubat ayında Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi sona erecekti. Bu durum Türk Telekom’un özelleşmesiyle başladı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir sözleşmeden bahsediyoruz. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal bu konuda açıklamalar yaptı. Önal, “Bu sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacağız” dedi.”