Türk Telekom'un BTK ile imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatıldı
28.08.2025
2025-08-28T17:30+0300
2025-08-28T17:30+0300
2025-08-28T17:30+0300
Türk Telekom ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi 2050'ye uzatıldı.Sözleşmenin ardından düzenlenen toplantıyı takip eden gazeteci Serhat Ayan, izlenimlerini şöyle aktardı:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında gazeteci Serhat Ayan’ın bu haftaki konusu Türk Telekom ve BTK arasında imzalanan sözleşme oldu. Gazeteci Ayan, sözleşme ardından gerçekleşen toplantıyı takip etti.
Türk Telekom ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi 2050'ye uzatıldı.
Sözleşmenin ardından düzenlenen toplantıyı takip eden gazeteci Serhat Ayan, izlenimlerini şöyle aktardı:
“Türk Telekom sabit hizmetler imtiyazını 2050 yılına kadar uzattı. Bu imtiyaz kullanım hakkı anlamına geliyor. Bu sözleşme bir kamu hizmetinin belirli bir süreyle özel işletmeci tarafından sürdürülmesi için idare ile işletmeci arasında kamu hukuku ağırlıklı bir sözleşme. Türkiye’de bu imtiyaz 25’er yıllık periyodlarla veriliyor. 2026 yılının şubat ayında Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi sona erecekti. Bu durum Türk Telekom’un özelleşmesiyle başladı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir sözleşmeden bahsediyoruz. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal bu konuda açıklamalar yaptı. Önal, “Bu sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacağız” dedi.”