https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/nurten-sirma-acik-sut-saglikla-kumar-oynamaktir-1098894837.html

Nurten Sırma: 'Açık süt sağlıkla kumar oynamaktır'

Nurten Sırma: 'Açık süt sağlıkla kumar oynamaktır'

Sputnik Türkiye

Gıda mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T13:47+0300

2025-08-28T13:47+0300

2025-08-28T13:51+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

türkiye

haberler

radyo sputnik

radyo

radyo

salmonella bakterisi

salmonella

yumurta

organik yumurta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Gıda mühendisi Nurten Sırma, gıda güvenliği ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sırma, balıkla yoğurt tüketimine dair yanlış inanıştan başlayarak şunları söyledi:“Salmonella en riskli bakteridir”Tavuk ve yumurtada salmonella bakterisine dikkat çeken Sırma, şöyle konuştu:“Küf toksini kanserojen etki gösterir”Küflü gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Sırma, şunları söyledi:“Organik yumurta çift sıfırla anlaşılır”Yumurtanın kabuk rengi veya sarısının tonunun organikliği göstermediğini belirten Sırma, şunları kaydetti:Ev yapımı konservelerde risklere dikkat çeken Sırma, sözlerine şöyle devam etti:Çiğ süt tüketimine de değinen Sırma, şunlara dikkat çekti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, salmonella bakterisi, salmonella, yumurta, organik yumurta, çiğ süt, gıda zehirlenmesi, küf , gıda