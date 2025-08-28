Nurten Sırma: 'Açık süt sağlıkla kumar oynamaktır'
13:47 28.08.2025 (güncellendi: 13:51 28.08.2025)
Gıda mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Gıda mühendisi Nurten Sırma, gıda güvenliği ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sırma, balıkla yoğurt tüketimine dair yanlış inanıştan başlayarak şunları söyledi:
Balıkla yoğurt yenmez bilgisi Osmanlı’dan gelen bir inanış. İki soğuk gıda bir arada tüketilmez denirdi. Doğrusu şu: Eğer balık bayatsa yoğurtla birlikte histamin oranı yükselir ve zehirlenmeye sebep olabilir. Ama taze balıkla yoğurt yenmesinde hiçbir sakınca yoktur.
“Salmonella en riskli bakteridir”
Tavuk ve yumurtada salmonella bakterisine dikkat çeken Sırma, şöyle konuştu:
Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Tavuk ve yumurtada doğası gereği bulunur. Bu yüzden tavuğu yıkamadan pişirmek veya yıkadıktan hemen sonra tencereye koymak gerekir. Yumurtanın kabuğunu kırdıktan sonra da mutlaka eller yıkanmalıdır. Çapraz bulaşmayı önlemek için aynı bıçak ve tahtayla farklı gıdalar hazırlanmamalıdır.
“Küf toksini kanserojen etki gösterir”
Küflü gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Sırma, şunları söyledi:
Salça, ekmek, yoğurt gibi su oranı yüksek gıdalarda küf toksini çok tehlikelidir. Küflü kısmı atıp kalanını kullanmak büyük hatadır. Kanserojen etki bakımından küf toksini en riskli toksinlerden biridir. Küflü gıdayı tüketmeyin, başkasına da vermeyin. Sert peynirlerde küflü kısmın üçte biri atılabilir, kalan tüketilebilir. Ama beyaz peynirde küf risklidir. Pul biber ve baharatlarda da küf toksini sık görülür.
“Organik yumurta çift sıfırla anlaşılır”
Yumurtanın kabuk rengi veya sarısının tonunun organikliği göstermediğini belirten Sırma, şunları kaydetti:
Yumurtanın organik olup olmadığını üzerindeki kodlardan anlayabiliriz. Çift sıfır yazıyorsa organiktir. 1, 2 veya 3 yazıyorsa kalite düşüyor demektir. Üç numara yumurta en ucuz olanıdır, kafes sisteminde üretilir. Sağlığa zararlı değildir ama organik değildir.
Ev yapımı konservelerde risklere dikkat çeken Sırma, sözlerine şöyle devam etti:
Konserve yaparken çürük veya bütünlüğü bozulmuş ürün kullanılmamalıdır. Clostridium botulinum denilen bakteri oksijensiz ortamda da yaşayabilir. Domates rendesi gibi ürünlere biraz limon suyu eklemek asitliği artırır ve riski düşürür. Kapaklar tek kullanımlık olmalı, kavanozlar steril edilmeli.
Çiğ süt tüketimine de değinen Sırma, şunlara dikkat çekti:
Şehirlerde açık süt almak sağlıkla kumar oynamak gibidir. Çünkü antibiyotik kalıntısı veya Brucella gibi mikroorganizmalar süte geçebilir. Ambalajlı ve denetimli süt tercih etmek en güvenli yoldur.