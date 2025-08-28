Türkiye
AB Komisyonu Sözcüsü: Rusya'daki Drujba petrol boru hattı hedef alınmamalı
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/nurten-sirma-acik-sut-saglikla-kumar-oynamaktir-1098894837.html
Nurten Sırma: 'Açık süt sağlıkla kumar oynamaktır'
Nurten Sırma: 'Açık süt sağlıkla kumar oynamaktır'
Sputnik Türkiye
Gıda mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T13:47+0300
2025-08-28T13:51+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
radyo sputnik
radyo
radyo
salmonella bakterisi
salmonella
yumurta
organik yumurta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Gıda mühendisi Nurten Sırma, gıda güvenliği ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sırma, balıkla yoğurt tüketimine dair yanlış inanıştan başlayarak şunları söyledi:“Salmonella en riskli bakteridir”Tavuk ve yumurtada salmonella bakterisine dikkat çeken Sırma, şöyle konuştu:“Küf toksini kanserojen etki gösterir”Küflü gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Sırma, şunları söyledi:“Organik yumurta çift sıfırla anlaşılır”Yumurtanın kabuk rengi veya sarısının tonunun organikliği göstermediğini belirten Sırma, şunları kaydetti:Ev yapımı konservelerde risklere dikkat çeken Sırma, sözlerine şöyle devam etti:Çiğ süt tüketimine de değinen Sırma, şunlara dikkat çekti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, salmonella bakterisi, salmonella, yumurta, organik yumurta, çiğ süt, gıda zehirlenmesi, küf , gıda
türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, salmonella bakterisi, salmonella, yumurta, organik yumurta, çiğ süt, gıda zehirlenmesi, küf , gıda

Nurten Sırma: 'Açık süt sağlıkla kumar oynamaktır'

13:47 28.08.2025 (güncellendi: 13:51 28.08.2025)
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Gıda mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Gıda mühendisi Nurten Sırma, gıda güvenliği ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırma, balıkla yoğurt tüketimine dair yanlış inanıştan başlayarak şunları söyledi:

Balıkla yoğurt yenmez bilgisi Osmanlı’dan gelen bir inanış. İki soğuk gıda bir arada tüketilmez denirdi. Doğrusu şu: Eğer balık bayatsa yoğurtla birlikte histamin oranı yükselir ve zehirlenmeye sebep olabilir. Ama taze balıkla yoğurt yenmesinde hiçbir sakınca yoktur.

“Salmonella en riskli bakteridir”

Tavuk ve yumurtada salmonella bakterisine dikkat çeken Sırma, şöyle konuştu:
Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Tavuk ve yumurtada doğası gereği bulunur. Bu yüzden tavuğu yıkamadan pişirmek veya yıkadıktan hemen sonra tencereye koymak gerekir. Yumurtanın kabuğunu kırdıktan sonra da mutlaka eller yıkanmalıdır. Çapraz bulaşmayı önlemek için aynı bıçak ve tahtayla farklı gıdalar hazırlanmamalıdır.

“Küf toksini kanserojen etki gösterir”

Küflü gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Sırma, şunları söyledi:

Salça, ekmek, yoğurt gibi su oranı yüksek gıdalarda küf toksini çok tehlikelidir. Küflü kısmı atıp kalanını kullanmak büyük hatadır. Kanserojen etki bakımından küf toksini en riskli toksinlerden biridir. Küflü gıdayı tüketmeyin, başkasına da vermeyin. Sert peynirlerde küflü kısmın üçte biri atılabilir, kalan tüketilebilir. Ama beyaz peynirde küf risklidir. Pul biber ve baharatlarda da küf toksini sık görülür.

“Organik yumurta çift sıfırla anlaşılır”

Yumurtanın kabuk rengi veya sarısının tonunun organikliği göstermediğini belirten Sırma, şunları kaydetti:
Yumurtanın organik olup olmadığını üzerindeki kodlardan anlayabiliriz. Çift sıfır yazıyorsa organiktir. 1, 2 veya 3 yazıyorsa kalite düşüyor demektir. Üç numara yumurta en ucuz olanıdır, kafes sisteminde üretilir. Sağlığa zararlı değildir ama organik değildir.
Ev yapımı konservelerde risklere dikkat çeken Sırma, sözlerine şöyle devam etti:
Konserve yaparken çürük veya bütünlüğü bozulmuş ürün kullanılmamalıdır. Clostridium botulinum denilen bakteri oksijensiz ortamda da yaşayabilir. Domates rendesi gibi ürünlere biraz limon suyu eklemek asitliği artırır ve riski düşürür. Kapaklar tek kullanımlık olmalı, kavanozlar steril edilmeli.
Çiğ süt tüketimine de değinen Sırma, şunlara dikkat çekti:
Şehirlerde açık süt almak sağlıkla kumar oynamak gibidir. Çünkü antibiyotik kalıntısı veya Brucella gibi mikroorganizmalar süte geçebilir. Ambalajlı ve denetimli süt tercih etmek en güvenli yoldur.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала