Kiev, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olduğunu resmen tanıdı
Ukrayna makamları, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin (UOC) Rus Ortodoks Kilisesi'ne (ROC) bağlı olarak resmen tanıdı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T16:44+0300
Ukrayna Etnopolitika ve Vicdan Özgürlüğü Devlet Servisi, herhangi bir kanıta dayanmaksızın Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin (UOC) Rus Ortodoks Kilisesi'ne (ROC) bağlı olduğunu ileri sürdü.Kurumun sitesinde yayınanan belgede, “Etnopolitika ve Vicdan Özgürlüğü Devlet Servisi, 27 Ağustos 2025 tarihinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Kiev Metropolitliği'ni (KM), Ukrayna'da faaliyetleri yasaklı olan yabancı bir dini örgütle bağlantılı olarak tanıma kararı aldı... Araştırma, UOC KM'nin ROC ile bağlantılı olduğuna dair belirtiler tespit etti” ifadelerine yer verildi.Açıkalmaya göre ilgili karar, UOC'nin ROC ile bağları koparma talimatına uymayı reddetmesi üzerine alındı. Kurumun verilerine göre, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Metropolit Onufriy, emre uymayı reddettiğini yazılı olarak bildirdi.Bu karar, kanonik kilisenin mahkeme kararı ile tamamen yasaklanması için dayanak oluşturuyor.
