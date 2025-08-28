‘İsrail’i bundan sonra rahatsız edecek herhangi bir dinamiğin bölgede yer almaması çalışması yürütülüyor’

“Suriye’de Kürt cenahının önünde pek çok engel var. ABD gibi bir desteği var ama birçok engel de var. Bu engellerin başında Türkiye geliyor. Türkiye, hem içerideki süreçle hem de sürecin devamı olarak Suriye’de Kürtlerin şu anki kazanımlarının ötesine geçmesini istemiyor. Böyle bir nihai hedefi kabul etmeyecek. Türkiye, elinden geldiğince zorluyor. Bu sebeple HTŞ otoritesiyle birlikte hareket ediyor ve kimi zaman askeri operasyon mesajları da veriyor. Bu mesajlar giderek sertleşti. Bakan Fidan’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mesajları dile getirdi. Kürtlerin istediklerine tam olarak ulaşmalarının çok da mümkün olmadığını düşündürtüyor bu. Merkezi otoritenin sağlanması gibi bir alternatife bakacak olursak bunu isteyen Türkiye. Bir taraftan da Colani tarafı istiyor. ABD’nin bu konuda açıklamaları olmuştu ama daha sonra Tom Barrack, ‘ademi merkeziyetçilik ile özerklik arası’ bir tarifte bulundu. Burada merkezi otoritenin tam olarak yerine getiremediğini gördüler. Şu anda ne Kürtler merkezi otoriteyi yenebildi, ne de merkezi otorite Kürtleri yenebildi. İki tarafın da elinde hem kozlar hem dezavantajlar var. Bir noktada ABD’nin yapmaya çalıştığı şey iki tarafı uzlaştırmak. Fakat pratikte Türkiye’nin birtakım itirazları söz konusu. Türkiye’yi dikkate almadan Amerika yüzde yüz hareket edemez. Bölgedeki diğer ülkeleri de dikkate alması gerekiyor.

Şimdi orta yol bulmaya çalışıyorlar. Ademi merkeziyetçilik yeni bir mesele değil. Beşar Esad da Kürt cenahı ile görüşürken kendi ağzıyla ‘Ademi merkeziyetçiliği düşünüyoruz’ demişti ama Kürt cenahı bunu kabul etmemişti. Colani ile Mazlum Abdi arasında yapılan 8 maddelik anlaşmada tarif edilen noktalardan birisiydi bu. Ancak iki tarafın da kendi kafasındaki tanıma göre imza attığını biliyorduk. Nihayetinde pratikte de bu anlaşmazlık ortaya çıktı. Peki siyasal özerklik olduğu zaman ne olur? Ademi merkeziyetçilik daha idari bir tanım. Özerklik ise siyasi bir tanım. Özerklik ilan edilirse bu kazanılmış bir hak olacağı için geri dönüş olmaz. Ayrılığa ve çok ileride konjonktüre bağlı olarak devletleşmeye gidebilir bu. Ademi merkeziyetçilik ise Kürtlerin hala daha Şam’ın otoritesi altında olacağı anlamına geliyor. İki taraf da birbirlerine bu isteklerini kabul ettiremiyor. Kürtler pratikte kendi bulundukları bölge içerisinde, kendilerinin belirleyeceği adayların seçilmesini, yerel yönetimde yer almalarını, bütçe oluşturulmasını vs. istiyor. Bu bütçe de oradaki yeraltı kaynakları ve tahıl gibi ürünlerle oluşacak.

Diğer yandan Kürtler, Şam’ın anayasa ile kendilerini Suriye’nin bir unsuru olarak tanımlamasını istiyor. Fakat merkezi yönetim bunu kabul etmiş değil. Burada da Türkiye’nin itirazı olduğunu düşünüyorum. Ekonomik ve askeri kısım da önemli. Kürtler kendilerini askeri anlamda Şam’a teslim etmek istemiyor. Silahları bırakmak istemiyorlar çünkü gelecekle ilgili bir garanti görmüyorlar. Burada ademi merkeziyetin daha ilerisi, yani bir buçuk ademi merkeziyet ancak pratikte ortaya çıkabilecek bir şey. Aslında istedikleri şey fiili özerklik. Tom Barrack bu ifadeleri kullanırken Dürzileri de, Alevileri de yani diğer azınlıkları da formülün içine katmaya çalışıyor. Demek ki Türkiye’nin hassasiyetlerini düşünerek hareket ediyor. Şöyle bir formül ortaya çıkabilir: Anayasal bir tanımlama yapılmaz, her zaman için geri dönüş mümkün olur ama diğer taraftan da Kürtlere böyle bir özerklik tanınabilir. Bakalım böyle bir şey kabul edilecek mi? Bu çabalar devam ediyor. Kağıt üzerinde yer alacak tarifle pratik arasında fark var. Bakalım Şam bunu kabul edecek mi?”