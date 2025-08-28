İsrail halkının yüzde 76’sı Gazze’de masum insan olmadığına inanıyor

İsrail’de yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 76’sı Gazze’de hiçbir masum kişi olduğuna inanmıyor. Gazze’deki bütün insanlar yok edilmesi gereken ifritler, iblisler gibi görülüyor onlar nezdinde maalesef. Bir ülke halkının kendi hükümetine verdiği bu destek, ancak Nazi ve faşist ülkelerde görülebilir. Gazze'de insanlığın kökünü kazıyorsunuz, insanlığa yönelik büyük bir katliam yapıyorsunuz. Halk da hükümetinin arkasında duruyor. Bu kadar aşırı şoven yaklaşımlar ancak faşizan devletlerde görülebilir. Oysa İsrail halkının faşizan bir kültürden gelmediğini biliyoruz.