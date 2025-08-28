https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/israil-halkinin-yuzde-76si-gazzede-masum-insan-olmadigina-inaniyor-1098884813.html
İsrail halkının yüzde 76’sı Gazze’de masum insan olmadığına inanıyor
İsrail halkının yüzde 76’sı Gazze’de masum insan olmadığına inanıyor
Sputnik Türkiye
İsrail’de yapılan bir anket, Yahudi toplumunun büyük bölümünün “Gazze’de masum insan yok” inancını benimsediğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre İsrailli... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T09:14+0300
2025-08-28T09:14+0300
2025-08-28T09:14+0300
seyi̇r hali̇
i̇srail
gazze
osmanlı i̇mparatorluğu
radyo sputnik
radyo
radyo
benyamin netanyahu
ali çağatay
seyir hali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İsrail’de yapılan anketi değerlendirdi.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, İsrail’in içindeki muhalefet hareketlerine de dikkat çekti:İsrail’in son dönemde aldığı kararları da değerlendiren Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
i̇srail
gazze
osmanlı i̇mparatorluğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
i̇srail, gazze, osmanlı i̇mparatorluğu, radyo sputnik, radyo, radyo, benyamin netanyahu, ali çağatay, seyir hali
i̇srail, gazze, osmanlı i̇mparatorluğu, radyo sputnik, radyo, radyo, benyamin netanyahu, ali çağatay, seyir hali
İsrail halkının yüzde 76’sı Gazze’de masum insan olmadığına inanıyor
İsrail’de yapılan bir anket, Yahudi toplumunun büyük bölümünün “Gazze’de masum insan yok” inancını benimsediğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre İsrailli Yahudilerin yüzde 76’sı, Gazze’de yaşayan hiç kimsenin masum olmadığı görüşünü savunuyor.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İsrail’de yapılan anketi değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
İsrail’de yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 76’sı Gazze’de hiçbir masum kişi olduğuna inanmıyor. Gazze’deki bütün insanlar yok edilmesi gereken ifritler, iblisler gibi görülüyor onlar nezdinde maalesef. Bir ülke halkının kendi hükümetine verdiği bu destek, ancak Nazi ve faşist ülkelerde görülebilir. Gazze'de insanlığın kökünü kazıyorsunuz, insanlığa yönelik büyük bir katliam yapıyorsunuz. Halk da hükümetinin arkasında duruyor. Bu kadar aşırı şoven yaklaşımlar ancak faşizan devletlerde görülebilir. Oysa İsrail halkının faşizan bir kültürden gelmediğini biliyoruz.
Çağatay, İsrail’in içindeki muhalefet hareketlerine de dikkat çekti:
İsrail’de neredeyse haftada bir gün Gazze’deki olaylarla ilgili Netanyahu ve askerler aleyhine mitingler düzenleniyor. Türkiye’de geçmişte benzer durumlarda üç kişi bir araya gelse polis gaz basıyordu. İsrail aslında soykırımcının bizzat kendisidir.
İsrail’in son dönemde aldığı kararları da değerlendiren Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail dün olmadık bir şey daha yaptı. Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915’te Ermenilere, Süryanilere ve Yunanlara karşı işlediği soykırımı tanıdığını açıkladı. Buna ilişkin olarak da Türk Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.