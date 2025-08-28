Türkiye
Dodik: Yakında Moskova’ya gideceğim
Dodik: Yakında Moskova’ya gideceğim
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, verdiği demeçte, yakın zamanda Moskova’ya gitmeyi planladığını ve Ekim ayında tekrar... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Ekim ayında Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin'le görüşmeyi istediğini duyurdu.Dodik, “Yakında Moskova’ya gideceğim, orada etkili kişilerle görüşmeler yapacağım. Sanırım Ekim gibi tekrar Rusya’ya gidip Rusya Devlet Başkanı'yla yeniden görüşebileceğim. Şimdi ise amacım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hazırlık konusunda Rus arkadaşlarımızı teşvik etmek. Onlardan özellikle bu durumu açıklamalarını ve bizleri referandum düzenleme ve bağımsızlık kazanma çabamızda desteklemelerini isteyeceğim” dedi. Dodik, 'Moskova’da bu konu hakkında yapılacak ilk görüşme olacak, daha önce çok konuştuk, ama hep barış ve istikrarın korunması üzerineydi” şeklinde konuştu.Başkan açıklamasına ek olarak, “Biz, referandumun barış ve istikrarı sarsabileceğini düşünmüyoruz. Önemli olan, kurucu halk olarak politik hakkımızın olması ve bu konuda görüşümüzü ifade edebilmek için referandum yapabilmek. Bu nedenle işgalden kurtulma sürecini başlatmalıyız ve bunu tam da bu şekilde yapacağız” diye ekledi.
Dodik: Yakında Moskova’ya gideceğim

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, verdiği demeçte, yakın zamanda Moskova’ya gitmeyi planladığını ve Ekim ayında tekrar Rusya’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi hedeflediğini açıkladı.
Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Ekim ayında Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin'le görüşmeyi istediğini duyurdu.
Dodik, “Yakında Moskova’ya gideceğim, orada etkili kişilerle görüşmeler yapacağım. Sanırım Ekim gibi tekrar Rusya’ya gidip Rusya Devlet Başkanı'yla yeniden görüşebileceğim. Şimdi ise amacım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hazırlık konusunda Rus arkadaşlarımızı teşvik etmek. Onlardan özellikle bu durumu açıklamalarını ve bizleri referandum düzenleme ve bağımsızlık kazanma çabamızda desteklemelerini isteyeceğim” dedi.
Dodik, 'Moskova’da bu konu hakkında yapılacak ilk görüşme olacak, daha önce çok konuştuk, ama hep barış ve istikrarın korunması üzerineydi” şeklinde konuştu.
Başkan açıklamasına ek olarak, “Biz, referandumun barış ve istikrarı sarsabileceğini düşünmüyoruz. Önemli olan, kurucu halk olarak politik hakkımızın olması ve bu konuda görüşümüzü ifade edebilmek için referandum yapabilmek. Bu nedenle işgalden kurtulma sürecini başlatmalıyız ve bunu tam da bu şekilde yapacağız” diye ekledi.
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik
DÜNYA
Dodik, Bosna Hersek parlamentosunun Saraybosna mahkemesinin kararını tanımayacağını söyledi
27 Şubat, 04:51
