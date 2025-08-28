https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/dodik-yakinda-moskovaya-gidecegim-1098902385.html

Dodik: Yakında Moskova’ya gideceğim

Dodik: Yakında Moskova’ya gideceğim

Sputnik Türkiye

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, verdiği demeçte, yakın zamanda Moskova’ya gitmeyi planladığını ve Ekim ayında tekrar... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T21:32+0300

2025-08-28T21:32+0300

2025-08-28T21:32+0300

dünya

milorad dodik

sırp cumhuriyeti

bosna sırp cumhuriyeti

bosnalı sırplar

sırpça

sırp

sırp cumhuriyeti günü

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ca60da447e585ace518a753e9f70bb6.jpg

Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Ekim ayında Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin'le görüşmeyi istediğini duyurdu.Dodik, “Yakında Moskova’ya gideceğim, orada etkili kişilerle görüşmeler yapacağım. Sanırım Ekim gibi tekrar Rusya’ya gidip Rusya Devlet Başkanı'yla yeniden görüşebileceğim. Şimdi ise amacım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hazırlık konusunda Rus arkadaşlarımızı teşvik etmek. Onlardan özellikle bu durumu açıklamalarını ve bizleri referandum düzenleme ve bağımsızlık kazanma çabamızda desteklemelerini isteyeceğim” dedi. Dodik, 'Moskova’da bu konu hakkında yapılacak ilk görüşme olacak, daha önce çok konuştuk, ama hep barış ve istikrarın korunması üzerineydi” şeklinde konuştu.Başkan açıklamasına ek olarak, “Biz, referandumun barış ve istikrarı sarsabileceğini düşünmüyoruz. Önemli olan, kurucu halk olarak politik hakkımızın olması ve bu konuda görüşümüzü ifade edebilmek için referandum yapabilmek. Bu nedenle işgalden kurtulma sürecini başlatmalıyız ve bunu tam da bu şekilde yapacağız” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dodik-bosna-hersek-parlamentosunun-saraybosna-mahkemesinin-kararini-tanimayacagini-soyledi-1094019128.html

sırp cumhuriyeti

bosna sırp cumhuriyeti

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milorad dodik, sırp cumhuriyeti, bosna sırp cumhuriyeti, bosnalı sırplar, sırpça, sırp, sırp cumhuriyeti günü, rusya, vladimir putin