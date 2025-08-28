https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/dodik-yakinda-moskovaya-gidecegim-1098902385.html
Dodik: Yakında Moskova’ya gideceğim
Sputnik Türkiye
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, verdiği demeçte, yakın zamanda Moskova'ya gitmeyi planladığını ve Ekim ayında tekrar... 28.08.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089653610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ca60da447e585ace518a753e9f70bb6.jpg
Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Ekim ayında Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin'le görüşmeyi istediğini duyurdu.Dodik, “Yakında Moskova’ya gideceğim, orada etkili kişilerle görüşmeler yapacağım. Sanırım Ekim gibi tekrar Rusya’ya gidip Rusya Devlet Başkanı'yla yeniden görüşebileceğim. Şimdi ise amacım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hazırlık konusunda Rus arkadaşlarımızı teşvik etmek. Onlardan özellikle bu durumu açıklamalarını ve bizleri referandum düzenleme ve bağımsızlık kazanma çabamızda desteklemelerini isteyeceğim” dedi. Dodik, 'Moskova’da bu konu hakkında yapılacak ilk görüşme olacak, daha önce çok konuştuk, ama hep barış ve istikrarın korunması üzerineydi” şeklinde konuştu.Başkan açıklamasına ek olarak, “Biz, referandumun barış ve istikrarı sarsabileceğini düşünmüyoruz. Önemli olan, kurucu halk olarak politik hakkımızın olması ve bu konuda görüşümüzü ifade edebilmek için referandum yapabilmek. Bu nedenle işgalden kurtulma sürecini başlatmalıyız ve bunu tam da bu şekilde yapacağız” diye ekledi.
