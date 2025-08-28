https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/120-yillik-hastanede-doktorlar-arasinda-milyonlarca-liralik-para-trafigi-1098896476.html
120 yıllık hastanede doktorlar arasında milyonlarca liralık para trafiği
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde ameliyat gününü öne almak için ‘bıçak parası’ talep edilmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Üç doktora 18 yıla kadar hapis istendi.İddianamenin ayrıntılarını Yeri ve Zamanı programında anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugün, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde doktorlar arasında gerçekleşen milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin iddianamenin ayrıntılarını aktardı.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde ameliyat gününü öne almak için ‘bıçak parası’ talep edilmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Üç doktora 18 yıla kadar hapis istendi.
İddianamenin ayrıntılarını Yeri ve Zamanı programında anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilgili bir soruşturma kapsamında elliye yakın şikayet gidiyor. MASAK’ın incelemesine göre yıllardır hastalardan ‘bıçak parası’ talep edildiği öğreniliyor. Raporda saptanan para miktarı 10 milyon liraya kadar yükseliyor. 33 kişi müşteki, 2 kişi mağdur, 11 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor. Örgüt şemasının üstünde yer alan doktorlar hastanede daha alt kademede çalışanlarla birlikte hareket etmişler. Kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan dörder yıldan sekizer yıla kadar, rüşvet suçundan da beşer yıldan onar yıla kadar isteniyor. İddianamede şahısların örgütlü şekilde hareket ettiği ve hasta yakınlarından alınan paraların hiyerarşik şekilde dağıtıldığı belirtiliyor. Müştekilerin ameliyat veya biyopsi gibi işlemlerin vaktinde yaptırılamayacağı endişesiyle mecbur hissettirilerek para vermek zorunda bırakıldıkları da belirtiliyor. İddianamenin hazırlanmasında hastane yönetimin de son derece etkili olduğunu biliyoruz”