120 yıllık hastanede doktorlar arasında milyonlarca liralık para trafiği

“Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilgili bir soruşturma kapsamında elliye yakın şikayet gidiyor. MASAK’ın incelemesine göre yıllardır hastalardan ‘bıçak parası’ talep edildiği öğreniliyor. Raporda saptanan para miktarı 10 milyon liraya kadar yükseliyor. 33 kişi müşteki, 2 kişi mağdur, 11 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor. Örgüt şemasının üstünde yer alan doktorlar hastanede daha alt kademede çalışanlarla birlikte hareket etmişler. Kişiler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan dörder yıldan sekizer yıla kadar, rüşvet suçundan da beşer yıldan onar yıla kadar isteniyor. İddianamede şahısların örgütlü şekilde hareket ettiği ve hasta yakınlarından alınan paraların hiyerarşik şekilde dağıtıldığı belirtiliyor. Müştekilerin ameliyat veya biyopsi gibi işlemlerin vaktinde yaptırılamayacağı endişesiyle mecbur hissettirilerek para vermek zorunda bırakıldıkları da belirtiliyor. İddianamenin hazırlanmasında hastane yönetimin de son derece etkili olduğunu biliyoruz”