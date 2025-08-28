Sagalassos Antik Kenti’nde Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor

© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sagalassos Antik Kenti, 9-10 bin kişilik büyük tiyatrosu ve zengin mimari mirasıyla öne çıkıyor. Arkeologlar, bu verilere dayanarak kentin antik dönemde yaklaşık 35-40 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Pisidia Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olan Sagalassos, 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus’a adanan yapılar ve imparator kültüyle biliniyor. Kazılarda ayrıca küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığı, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.