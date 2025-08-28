Sagalassos Antik Kenti’nde Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti, arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte, Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık iki yıldır süren araştırmalar sonucunda Odeon’un önemli bölümleri ortaya çıkarıldı.
Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Düzgün Tarkan, Odeon’un yalnızca müzik gösterileri için değil, aynı zamanda meclis toplantıları gibi sosyal ve politik etkinlikler için de kullanıldığını belirterek şunları söyledi:
“Sagalassos’taki Odeon, yaklaşık 4 metre toprak altında kalmıştı. Yapı tamamen ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri yeniden gün ışığına kavuşacak”
Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı şekilde yapılabileceğini ifade etti.
Sagalassos Antik Kenti, 9-10 bin kişilik büyük tiyatrosu ve zengin mimari mirasıyla öne çıkıyor. Arkeologlar, bu verilere dayanarak kentin antik dönemde yaklaşık 35-40 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu tahmin ediyor.
Pisidia Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olan Sagalassos, 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus’a adanan yapılar ve imparator kültüyle biliniyor. Kazılarda ayrıca küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığı, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
