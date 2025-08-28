Türkiye
Sagalassos Antik Kenti'nde Türkiye'nin en büyük üçüncü Odeon'u gün yüzüne çıkarılıyor
Sagalassos Antik Kenti’nde Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor
Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, müzik ve toplantılar için kullanılan Odeon yapısı ortaya çıkarılıyor. Yapı... 28.08.2025
2025-08-28T15:25+0300
2025-08-28T15:25+0300
burdur
sagalassos
antik kent
burdur
tr_TR
Sagalassos Antik Kenti’nde Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor

15:25 28.08.2025
Burdur’un Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, müzik ve toplantılar için kullanılan Odeon yapısı ortaya çıkarılıyor. Yapı tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üç Odeon’undan biri olacak.
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti, arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti, arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti, arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor.

© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte, Türkiye'nin en büyük üçüncü Odeon'u gün yüzüne çıkarılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte, Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte, Türkiye’nin en büyük üçüncü Odeon’u gün yüzüne çıkarılıyor.

© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık iki yıldır süren araştırmalar sonucunda Odeon'un önemli bölümleri ortaya çıkarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık iki yıldır süren araştırmalar sonucunda Odeon’un önemli bölümleri ortaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık iki yıldır süren araştırmalar sonucunda Odeon’un önemli bölümleri ortaya çıkarıldı.

© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Düzgün Tarkan, Odeon'un yalnızca müzik gösterileri için değil, aynı zamanda meclis toplantıları gibi sosyal ve politik etkinlikler için de kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sagalassos'taki Odeon, yaklaşık 4 metre toprak altında kalmıştı. Yapı tamamen ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri yeniden gün ışığına kavuşacak"

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Düzgün Tarkan, Odeon’un yalnızca müzik gösterileri için değil, aynı zamanda meclis toplantıları gibi sosyal ve politik etkinlikler için de kullanıldığını belirterek şunları söyledi:“Sagalassos’taki Odeon, yaklaşık 4 metre toprak altında kalmıştı. Yapı tamamen ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri yeniden gün ışığına kavuşacak” - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Düzgün Tarkan, Odeon’un yalnızca müzik gösterileri için değil, aynı zamanda meclis toplantıları gibi sosyal ve politik etkinlikler için de kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

“Sagalassos’taki Odeon, yaklaşık 4 metre toprak altında kalmıştı. Yapı tamamen ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri yeniden gün ışığına kavuşacak”

© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı şekilde yapılabileceğini ifade etti.

Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı şekilde yapılabileceğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı şekilde yapılabileceğini ifade etti.

© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sagalassos Antik Kenti, 9-10 bin kişilik büyük tiyatrosu ve zengin mimari mirasıyla öne çıkıyor. Arkeologlar, bu verilere dayanarak kentin antik dönemde yaklaşık 35-40 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Pisidia Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Sagalassos, 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus'a adanan yapılar ve imparator kültüyle biliniyor. Kazılarda ayrıca küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığı, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Sagalassos Antik Kenti, 9-10 bin kişilik büyük tiyatrosu ve zengin mimari mirasıyla öne çıkıyor. Arkeologlar, bu verilere dayanarak kentin antik dönemde yaklaşık 35-40 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu tahmin ediyor.Pisidia Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olan Sagalassos, 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus’a adanan yapılar ve imparator kültüyle biliniyor. Kazılarda ayrıca küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığı, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sagalassos Antik Kenti, 9-10 bin kişilik büyük tiyatrosu ve zengin mimari mirasıyla öne çıkıyor. Arkeologlar, bu verilere dayanarak kentin antik dönemde yaklaşık 35-40 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Pisidia Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olan Sagalassos, 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus’a adanan yapılar ve imparator kültüyle biliniyor. Kazılarda ayrıca küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığı, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

