AB Komisyonu Sözcüsü: Rusya'daki Drujba petrol boru hattı hedef alınmamalı
Muğla'nın incisi Dalyan, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla hayran bırakıyor
Muğla'nın incisi Dalyan, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla hayran bırakıyor
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan Dalyan Mahallesi, doğal güzellikleri, İztuzu Plajı’ndaki caretta carettalar ve antik kral mezarlarıyla ziyaretçilerini... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Muğla'nın incisi Dalyan, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla hayran bırakıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan Dalyan Mahallesi, doğal güzellikleri, İztuzu Plajı’ndaki caretta carettalar ve antik kral mezarlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Dalyan Deltası, koruma altındaki ekosistemi ve sazlık kanallarıyla her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi, hem doğal hem de tarihi zenginlikleriyle öne çıkıyor.

Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan Dalyan Deltası, sazlıklarla çevrili kanalları, koruma altındaki ekosistemi ve caretta carettaların yuvalama alanlarıyla büyük ilgi görüyor.

Bölgede yer alan İztuzu Plajı, sadece turistlerin değil aynı zamanda nesli tehlike altında olan caretta carettaların da uğrak noktası.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bu plajı ziyaret ederek hem doğal güzellikleri gözlemliyor hem de bölgedeki ekoturizm deneyimini yaşıyor.

Dalyan ayrıca, kayalara oyulmuş antik kral mezarları ile tarih meraklılarını da cezbediyor. Bölgedeki teknelere binen ziyaretçiler, sazlık kanallardan geçerek delta boyunca eşsiz bir yolculuk yapıyor.

