Yapay zeka tüp bebekte başarı oranını artırıyor

“Hem daha kaliteli olan spermleri yapay zeka yardımıyla seçiyoruz hem de döllenen embriyoların hangisi daha başarılı tutunuyor bunu görüyoruz. Peki biz bu kadar yıl ne yapıyorduk, geleneksel olarak embriyoların durumuna göre seçip transfer ediyorduk. Daha önce gebe kalmış embriyolar yıllardır makineye öğretiliyor. Dolayısıyla makine kısa bir sürede daha önce gebe kalmış doğru embriyoyu bize işaretliyor. Ailelere artık daha objektif sonuçlar verebiliyoruz”