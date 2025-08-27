https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yapay-zeka-tup-bebekte-basari-oranini-artiriyor-1098876361.html
Yapay zeka tüp bebekte başarı oranını artırıyor
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu Memorial Bahçelievler Hastanesi Tüp Bebek Bölümü’nden Op. Dr. Ali Osman... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T17:38+0300
2025-08-27T17:38+0300
2025-08-27T17:38+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
yapay zeka
tüp bebek
Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu, tüp bebek tedavisinde yapay zeka kullanımını anlattı. ‘Çiftlerin gebeliğe ulaşma başarısını artırmada yapay zeka programları çok önemli yer tutuyor’ ifadelerini kullanan Koyuncuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:‘Tüp bebekte devrim niteliğinde bir gelişme’‘Bilimsel işlere büyük katkısı olacak’
Yapay zeka tüp bebekte başarı oranını artırıyor
Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu Memorial Bahçelievler Hastanesi Tüp Bebek Bölümü’nden Op. Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu oldu.
Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu, tüp bebek tedavisinde yapay zeka kullanımını anlattı. ‘Çiftlerin gebeliğe ulaşma başarısını artırmada yapay zeka programları çok önemli yer tutuyor’ ifadelerini kullanan Koyuncuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Hem daha kaliteli olan spermleri yapay zeka yardımıyla seçiyoruz hem de döllenen embriyoların hangisi daha başarılı tutunuyor bunu görüyoruz. Peki biz bu kadar yıl ne yapıyorduk, geleneksel olarak embriyoların durumuna göre seçip transfer ediyorduk. Daha önce gebe kalmış embriyolar yıllardır makineye öğretiliyor. Dolayısıyla makine kısa bir sürede daha önce gebe kalmış doğru embriyoyu bize işaretliyor. Ailelere artık daha objektif sonuçlar verebiliyoruz”
‘Tüp bebekte devrim niteliğinde bir gelişme’
“Bu teknoloki Türkiye’de ilk defa benim kliniğimde kuruldu ve sadece 2 aydır üzerinde çalışıyoruz. Ama ben size gördüğüm izlenimleri aktarayım, makine kesinlikle hata yapmıyor. Önce kendimiz seçip sonra makinelerin seçtiği embriyoya bakıyoruz. Bizi çok şaşırtan sonuçları var. Makinenin seçtiği embriyolarla daha yüksek başarılar elde etmeye başladık. Bence bu gelişme tüp bebekte devrim niteliğinde bir şey.”
‘Bilimsel işlere büyük katkısı olacak’
“Tüp bebekte süreyi kısaltıp verimliliği de artırıyor. Yaptığımız bilimsel işlere çok büyük anlamda katkısı olacağını biliyoruz. Yine de yumurtayı siz büyütüyorsunuz, son noktada makine 24 saat embriyoların bölünme dinamiğini takip ediyor. Sizin aklınızda tutamayacağınız bilgileri aklında tutup size sonuç veriyor. Ama tabi ki insan gücü ve hekim tecrübesinin yeri değişmeyecek”