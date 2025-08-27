“Türkiye’de israfın boyutlarını anlatmaya kitaplar yetmez”

130 bin makam aracı, 130 bin şoför, 130 bin koruma ve günlük 2,5 milyon liralık benzin israfı demektir. DMM açıklama yaptı ve ‘130 bin değil, 120 bin araç var’ dedi. 10 bin aracı bize bırakıyorlar. Bu açıklama yalnızca günü kurtarmak için yapıldı. Almanya’da 85 milyon nüfus var ve toplam 9 bin kamu aracı bulunuyor. Bizde ise 120 bin. İşte israfın boyutu bu.