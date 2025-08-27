“Türkiye’de israfın boyutlarını anlatmaya kitaplar yetmez”

Türkiye
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Türkiye’de resmi verilere göre kamuya ait araç sayısı 2021’de 111 bin 122 iken, 2023’te 116 bin 904’e yükseldi. 2025 itibarıyla bu rakam 130 bine dayandı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan “Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı, makam araçları sayısı 130 bine dayandı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, toplam kamuya ait araç sayısının 120 bin olduğunu açıkladı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında konuyu değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, şunları söyledi:Çağatay, yalnızca araç sayılarının değil, yönetim kademelerindeki israfın da dikkat çekici olduğunu vurguladı:
seyir hali
Abone ol
Ali Çağatay
Türkiye’de resmi verilere göre kamuya ait araç sayısı 2021’de 111 bin 122 iken, 2023’te 116 bin 904’e yükseldi. 2025 itibarıyla bu rakam 130 bine dayandı. Kamuya ait araçların sayısının Avrupa ülkelerinin birkaç katına ulaştığı yönündeki haberler tartışma yarattı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan “Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı, makam araçları sayısı 130 bine dayandı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, toplam kamuya ait araç sayısının 120 bin olduğunu açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında konuyu değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, şunları söyledi:
130 bin makam aracı, 130 bin şoför, 130 bin koruma ve günlük 2,5 milyon liralık benzin israfı demektir. DMM açıklama yaptı ve ‘130 bin değil, 120 bin araç var’ dedi. 10 bin aracı bize bırakıyorlar. Bu açıklama yalnızca günü kurtarmak için yapıldı. Almanya’da 85 milyon nüfus var ve toplam 9 bin kamu aracı bulunuyor. Bizde ise 120 bin. İşte israfın boyutu bu.
Çağatay, yalnızca araç sayılarının değil, yönetim kademelerindeki israfın da dikkat çekici olduğunu vurguladı:

Türkiye’de 81 ilde 81 vali ve toplam 450 vali yardımcısı var. Ayrıca 972 ilçede 972 kaymakam görev yapıyor, buna ek olarak yaklaşık 1500 kaymakam yardımcısı bulunuyor. Büyük illerde vali yardımcılarının sayısı oldukça yüksek; Ankara’da 22, İstanbul’da 18, İzmir’de 16, Adana’da 9, Antalya’da 9 vali yardımcısı var. Ancak vali ve kaymakam yardımcılarının işlevi neredeyse yok. Bir protokol gösterisinde varlıkları hissediliyor, onun dışında ciddi bir işlevleri bulunmuyor. Bizde israfın boyutlarını anlatmaya kitaplar yetmez.
