Şaban Tat: 'Elektrikte artan tüketim altyapıyı zorluyor
13:36 27.08.2025 (güncellendi: 13:42 27.08.2025)
gün ortası
Abone ol
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında Türkiye’de artan elektrik tüketimi, altyapı sorunları ve geleceğe yönelik riskler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrik tüketiminin hızlı bir şekilde arttığını belirtti.
Tat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'nin elektrik tüketimi artıyor, adeta koşar adım artıyor. Bunun sebebi sadece bir iki faktöre bağlanamaz. İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar klima kullanımını zorunlu hale getiriyor. Tarımda sulama pompalarının, sanayide üretimin ve şehirleşmenin artması da tüketimi ciddi şekilde yükseltiyor. 29 Temmuz’da saatlik elektrik tüketimi 59 gigawatt saate ulaştı. Bunun yüzde 18’i sadece soğutma kaynaklıydı. Bundan 10 yıl önce rekor tüketim kış aylarındayken, bugün yaz aylarında rekorlar kırılıyor.
“Plansızlık kalıcı bir sorun”
Şaban Tat, altyapı yetersizliklerine değinerek şunları söyledi:
Elektrik sistemi tek bir şehirden ibaret değil, interconnected sistemle tüm iller birbirine bağlı. Bir yerdeki sorun zincirleme şekilde ülkenin tamamını etkileyebilir. Türkiye’de kesintilerin temel sebebi sıcaklık değil, kalıcı olan plansızlık. Mahalleler büyüyor, binalar yükseliyor ama elektrik altyapısı aynı kalıyor.
Kaçak olan yüz binlerce yapı resmiyet kazandı, herkes abone oldu ve sisteme yüz binlerce yeni tüketici girdi. Ancak bu kararlar alınırken elektrik altyapısına getireceği yükler düşünülmedi. Kentsel dönüşüm de bina yenileme mantığında ilerliyor, daire sayısı artıyor ama trafo kapasitesi aynı kalıyor.
“Kurumlar arası diyalog eksikliği var”
Tat, belediyeler ile dağıtım şirketleri arasındaki kopukluğa işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Belediye alanı imara açıyor ama TEDAŞ, TEİAŞ ya da dağıtım şirketleriyle oturup planlama yapılmadan ruhsat veriliyor. Örneğin altına büyük bir süpermarket açılacaksa bu baştan hesaplanmalı. Belediyelerin ‘imara açtım, elektriği kim verirse versin’ anlayışıyla hareket etmesi ciddi sorun yaratıyor.
“Enerji krizine karşı dinamik planlama şart”
Türkiye’nin gelecekte enerji krizi yaşayıp yaşamayacağı sorusuna Tat, şu yanıtı verdi:
Şu an için kriz yaşamıyoruz ama bu, yarın yaşamayacağımız anlamına gelmez. Dışa bağımlılığı düşürmediğimiz sürece enerji krizine açık hale gelebiliriz. Dinamikleri yakından takip edip planlamaları hızla değiştirmemiz gerekiyor.
“Elektrikli araç şarjı risk oluşturabilir”
Elektrikli araçların yaygınlaşmasının da sisteme ek yük getirdiğini vurgulayan Tat, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Birçok kullanıcı aracını evinden ya da iş yerinden şarj ediyor. Bazen apartmanlardan sarkan kablolar görüyoruz. Hiçbir izin, proje ya da mühendis gözetimi olmadan kurulan cihazlar yangınlara ve arızalara yol açabilir. Can ve mal güvenliği için mutlaka lisanslı şarj istasyonları kullanılmalı.