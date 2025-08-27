Şaban Tat: 'Elektrikte artan tüketim altyapıyı zorluyor

Elektrik sistemi tek bir şehirden ibaret değil, interconnected sistemle tüm iller birbirine bağlı. Bir yerdeki sorun zincirleme şekilde ülkenin tamamını etkileyebilir. Türkiye’de kesintilerin temel sebebi sıcaklık değil, kalıcı olan plansızlık. Mahalleler büyüyor, binalar yükseliyor ama elektrik altyapısı aynı kalıyor.

Kaçak olan yüz binlerce yapı resmiyet kazandı, herkes abone oldu ve sisteme yüz binlerce yeni tüketici girdi. Ancak bu kararlar alınırken elektrik altyapısına getireceği yükler düşünülmedi. Kentsel dönüşüm de bina yenileme mantığında ilerliyor, daire sayısı artıyor ama trafo kapasitesi aynı kalıyor.