Minik Eva hayata 'yapay kalp zarı'yla tutundu

Üç aylık minik Eva Nehir, yapay kalp zarı ameliyatıyla hayata tutundu 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Van'da 35 haftalıkken kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen minik bebek geçirdiği operasyon sonrasında hayata tutundu. Eva Nehir bebeğin ameliyatla damarındaki darlık tamamen düzeltilirken, üzeri de yapay kalp zarıyla genişletildi. 1 kilo 800 gram olan bebek ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ambulans uçakla sevk edildiGebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu. Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.İki saat süren operasyonla hayata bağlandıOp. Dr. Dursin, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.

