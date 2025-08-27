https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/minik-eva-hayata-yapay-kalp-zariyla-tutundu-1098864081.html
Minik Eva hayata 'yapay kalp zarı'yla tutundu
Minik Eva hayata 'yapay kalp zarı'yla tutundu
Sputnik Türkiye
Üç aylık minik Eva Nehir, yapay kalp zarı ameliyatıyla hayata tutundu 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:30+0300
2025-08-27T12:30+0300
2025-08-27T12:30+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
van
bebek
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e8a8a9d13ea7104b6d41beda0b7788b.jpg
Van'da 35 haftalıkken kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen minik bebek geçirdiği operasyon sonrasında hayata tutundu. Eva Nehir bebeğin ameliyatla damarındaki darlık tamamen düzeltilirken, üzeri de yapay kalp zarıyla genişletildi. 1 kilo 800 gram olan bebek ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ambulans uçakla sevk edildiGebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu. Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.İki saat süren operasyonla hayata bağlandıOp. Dr. Dursin, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230411/kalp-ameliyatlarinin-yuzde-30u-kan-yoklugundan-ertelenmek-zorunda-kaliyor-1069509356.html
van
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bc5fc194dd55710f49d3709fcf6c30db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, van, bebek, kalp hastalıkları
sağlık bakanlığı, van, bebek, kalp hastalıkları
Minik Eva hayata 'yapay kalp zarı'yla tutundu
Üç aylık minik Eva Nehir, yapay kalp zarı ameliyatıyla hayata tutundu
Van'da 35 haftalıkken kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen minik bebek geçirdiği operasyon sonrasında hayata tutundu. Eva Nehir bebeğin ameliyatla damarındaki darlık tamamen düzeltilirken, üzeri de yapay kalp zarıyla genişletildi. 1 kilo 800 gram olan bebek ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Ambulans uçakla sevk edildi
Gebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu. Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.
İki saat süren operasyonla hayata bağlandı
Op. Dr. Dursin, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.
Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.
Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.