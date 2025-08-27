https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/kapitalistler-hem-goclerle-ucuz-isci-buluyor-hem-de-halki-savaslarla-dolandiriyorlar-1098860530.html

‘Kapitalistler hem göçlerle ucuz işçi buluyor hem de halkı savaşlarla dolandırıyorlar’

‘Kapitalistler hem göçlerle ucuz işçi buluyor hem de halkı savaşlarla dolandırıyorlar’

Sputnik Türkiye

Gazeteci ve belgeselci Sedat Aral'a göre Avrupa'da dev şirketler, izlenecek siyaseti belirliyor. Şirketlerin göçmenler aracılığı ile ucuz işgücü sağlamayı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T11:39+0300

2025-08-27T11:39+0300

2025-08-27T11:39+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

sedat aral

jeremy corbyn

tom barrack

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

İngiltere, son haftalarda göçmenlerin devletten sağlanan ödeneklerle otellerde barındırılmasını protesto eden kitlelerle sarsıldı. İngiliz vatandaşları, vergileri ile göçmenlerin ve sığınmacıların otellerde barındırılmamasını ve polisin göçmenlerin işlediği suçlara karşı daha hızlı reaksiyon almasını talep ediyor. İngiliz hükümeti ise protestocuları ırkçılıkla itham ediyor.Protestocular, sığınmacıları barındıran otellere karşı gösteri yapmak için Cumartesi günü Liverpool başta olmak üzere İngiltere genelinde sokaklara çıktı. Sağcı siyasi partilerin öne çıkardığı “İltica Sistemini Kaldırın” sloganı altında Bristol, Newcastle ve Londra gibi şehirlerde de bir dizi protesto düzenlendi. Liverpool’da ise Stand Up To Racism örgütü tarafından karşı protesto gerçekleştirildi. Polisin, “İltica Sistemini Kaldırın” gösterisindeki protestocuları uzaklaştırdığı, karşı protestodaki katılımcıları ise geri ittiği görüldü. İngiltere’de sığınmacıların barındırılması konusu, mahkemenin bu hafta verdiği kritik bir kararın ardından hükümet için daha da hassas bir konu haline geldi ve muhalifleri, otelleri konaklama alanı olarak kullanmaya karşı mücadeleye teşvik etti. Sağ görüşlü politikacılar, Londra’nın eteklerindeki Epping’de sığınmacıların bir otele yerleştirilmesini engelleyen geçici tedbir kararını, diğer toplulukları da benzer şekilde mahkemeye gitmeye yönlendirmek için bir örnek olarak kullandı.Bu yıl şu ana kadar 27.000’den fazla izinsiz göçmen İngiltere’ye geldi; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla ve 2022 yılında yılın bu zamanında kıyıya vuran rekor 45.755 sayısının gerisinde bulunuyor. Perşembe günü açıklanan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, otellerde barındırılan sığınmacı sayısı Haziran ayı sonunda 32.000’in biraz üzerindeydi. Bu, bir yıl önceki 29.500’e göre yüzde 8’lik bir artış anlamına gelse de, Eylül 2023’te 56.000’i aşan zirvenin oldukça altında kaldı. Haziran 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde toplam 111.084 kişi iltica başvurusunda bulundu; bu, 2001’de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana herhangi bir yıllık dönemde kaydedilen en yüksek rakam.Avrupa’da liberal siyasetin tıkandığı noktayı, Avrupa halklarının tepkilerini, vergilerin savaşlara aktarılmasının sonuçlarını ve Avrupa’yı bekleyen siyasi tabloyu, gazeteci ve belgeselci Sedat Aral ile konuştuk.‘Kapitalistler hem göçlerle ucuz işçi buluyor hem de halkı savaşlarla dolandırıyorlar’Artık bir “Şirketler Avrupası” olduğunu ve Avrupalı devletlerin politikalarını bu dev şirketlerin belirlediğini ifade eden Sedat Aral, şunları söyledi:‘Buralarda ekonomik kriz yükselmeye başlayınca, buradaki insanlar Türkiye’deki insanlardan daha çok etkileniyor’Sedat Aral’a göre Avrupa’da aşırı bireycilik ve aile bağlarının kopuk olması sebebiyle yaşanan ekonomik çalkantının ve fiyat artışlarının etkisi daha ağır hissediliyor:‘Avrupa’da savaş ekonomisi yüzünden sosyal yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı katlanarak arttı’Barış ekonomisi olarak da adlandırılan Çin ve Vietnam’ın yaşadığı kalkınmanın Avrupalılar tarafından takdir edildiğini kaydeden Aral, Avrupa’nın ise savaş ekonomisi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle İngiltere’nin belirli bölgelerinde yardıma muhtaç nüfusun katlanarak arttığını belirtti:‘Aslında Trump sorunun adını koydu: Şirketler, devletlerden daha büyük’Avrupa’da ve ABD’de halkın ciddi üretim yapmasına karşın toplanan vergilerin doğrudan savaşlara ve dev şirketlere aktarıldığını, halka yeterince hizmet sunulmadığını aktaran Sedat Aral, Avrupalıların ilk defa bunu sorgulamaya başladığını vurguladı:‘Halkın vergileriyle dev şirketlerden silah satın alıyorlar. Bu devletlerin hiçbiri silah üretmiyor Avrupa’da. Özel şirketlerden satın alıp Ukrayna’ya veriyorlar’Avrupa’da bir noktada insanların mevcut siyasi sisteme daha sert tepki göstereceği değerlendirmesinde bulunan Aral, özel şirketleri besleyen savaş ekonomisinin sürdürülebilir olmadığının altını çizdi:‘İngiltere artık imparatorluk değil, sıradan bir Avrupa ülkesi. Bunu kabullenmeleri lazım’Sedat Aral’a göre Avrupa’nın artık gücünü kaybettiğini, imparatorluk döneminde yaşamadığını fark etmesi ve kabullenmesi gerekiyor:

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, sedat aral, jeremy corbyn, tom barrack, rusya, ukrayna