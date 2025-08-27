Türkiye
İzmir’de 8 bin yıllık sır: Tilki postlu kil figür gün yüzüne çıktı
İzmir’de 8 bin yıllık sır: Tilki postlu kil figür gün yüzüne çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıkarıldı. 9 santimetre...
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Ulucak Höyüğü, kentin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip höyükte yürütülen kazılarda bu yıl önemli bir buluntu ortaya çıkarıldı.Tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıktıKazı çalışmaları sırasında 9 santimetre boyunda, kilden yapılmış tilki postlu erkek figürü bulundu. Uzmanlar, figürün yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğunu belirledi.Ulucak Höyüğü’nde süren çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle yürütülüyor.Neolitik döneme işık tutuyorKazı Başkanı Çevik, Ulucak Höyüğü’nün Neolitik döneme tarihlenen bir yerleşim olduğuna dikkat çekti. Çevik, “Bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, kazılarla birlikte bu tarihin 350 yıl daha geriye gittiğini” ifade etti.Çevik, bulunan figürün üslubu ve kostüm detaylarıyla Ulucak’taki diğer örneklerden ayrıldığını vurguladı. Figürdeki başlığı ve törensel şapkayı andıran kıyafet unsurları, dönemin ritüellerine dair önemli ipuçları sunuyor.
© AAİzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü ortaya çıkarıldı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıkarıldı. 9 santimetre boyutundaki figür, üzerindeki detaylarıyla dikkat çekti.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Ulucak Höyüğü, kentin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip höyükte yürütülen kazılarda bu yıl önemli bir buluntu ortaya çıkarıldı.

Tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıktı

Kazı çalışmaları sırasında 9 santimetre boyunda, kilden yapılmış tilki postlu erkek figürü bulundu. Uzmanlar, figürün yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğunu belirledi.
Ulucak Höyüğü’nde süren çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Neolitik döneme işık tutuyor

Kazı Başkanı Çevik, Ulucak Höyüğü’nün Neolitik döneme tarihlenen bir yerleşim olduğuna dikkat çekti. Çevik, “Bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, kazılarla birlikte bu tarihin 350 yıl daha geriye gittiğini” ifade etti.
Çevik, bulunan figürün üslubu ve kostüm detaylarıyla Ulucak’taki diğer örneklerden ayrıldığını vurguladı. Figürdeki başlığı ve törensel şapkayı andıran kıyafet unsurları, dönemin ritüellerine dair önemli ipuçları sunuyor.
