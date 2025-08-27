https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/izmirde-8-bin-yillik-sir-tilki-postlu-kil-figur-gun-yuzune-cikti-1098870859.html
İzmir’de 8 bin yıllık sır: Tilki postlu kil figür gün yüzüne çıktı
İzmir’de 8 bin yıllık sır: Tilki postlu kil figür gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıkarıldı. 9 santimetre... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T14:00+0300
2025-08-27T14:00+0300
2025-08-27T14:00+0300
türki̇ye
i̇zmir
kazı
ulucak köyü
tilki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098870976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ace8f244eb2e74a495214f663b897a7f.jpg
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Ulucak Höyüğü, kentin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip höyükte yürütülen kazılarda bu yıl önemli bir buluntu ortaya çıkarıldı.Tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıktıKazı çalışmaları sırasında 9 santimetre boyunda, kilden yapılmış tilki postlu erkek figürü bulundu. Uzmanlar, figürün yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğunu belirledi.Ulucak Höyüğü’nde süren çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle yürütülüyor.Neolitik döneme işık tutuyorKazı Başkanı Çevik, Ulucak Höyüğü’nün Neolitik döneme tarihlenen bir yerleşim olduğuna dikkat çekti. Çevik, “Bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, kazılarla birlikte bu tarihin 350 yıl daha geriye gittiğini” ifade etti.Çevik, bulunan figürün üslubu ve kostüm detaylarıyla Ulucak’taki diğer örneklerden ayrıldığını vurguladı. Figürdeki başlığı ve törensel şapkayı andıran kıyafet unsurları, dönemin ritüellerine dair önemli ipuçları sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/9750-yillik-sir-anadoluda-tarihin-ilk-sokaklarindan-biri-bulundu-1098849886.html
türki̇ye
i̇zmir
ulucak köyü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098870976_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9b7f0c6bc267884a9b9cdadf8ba96d27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, kazı, ulucak köyü, tilki
i̇zmir, kazı, ulucak köyü, tilki
İzmir’de 8 bin yıllık sır: Tilki postlu kil figür gün yüzüne çıktı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıkarıldı. 9 santimetre boyutundaki figür, üzerindeki detaylarıyla dikkat çekti.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Ulucak Höyüğü, kentin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip höyükte yürütülen kazılarda bu yıl önemli bir buluntu ortaya çıkarıldı.
Tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıktı
Kazı çalışmaları sırasında 9 santimetre boyunda, kilden yapılmış tilki postlu erkek figürü bulundu. Uzmanlar, figürün yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğunu belirledi.
Ulucak Höyüğü’nde süren çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle yürütülüyor.
Neolitik döneme işık tutuyor
Kazı Başkanı Çevik, Ulucak Höyüğü’nün Neolitik döneme tarihlenen bir yerleşim olduğuna dikkat çekti. Çevik, “Bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, kazılarla birlikte bu tarihin 350 yıl daha geriye gittiğini” ifade etti.
Çevik, bulunan figürün üslubu ve kostüm detaylarıyla Ulucak’taki diğer örneklerden ayrıldığını vurguladı. Figürdeki başlığı ve törensel şapkayı andıran kıyafet unsurları, dönemin ritüellerine dair önemli ipuçları sunuyor.