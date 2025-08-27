https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/istanbuldaki-hastanede-haksiz-kazanc-iddiasi-11-kisi-hakkinda-iddianame-tamamlandi-1098854363.html

İstanbul'daki hastanede haksız kazanç iddiası: 11 kişi hakkında iddianame tamamlandı

İstanbul’daki hastanede haksız kazanç iddiası: 11 kişi hakkında iddianame tamamlandı

İstanbul'da ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ettikleri öne sürülen 11 kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 178

İstanbul’daki hastanede haksız kazanç iddiasıyla 11 sağlık çalışanı hakkında iddianame tamamlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ettikleri öne sürülen sağlık çalışanlarının şeması oluşturuldu.İddianamede Prof. Dr. M.M’nin örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S.’nin örgüt yöneticisi olduğu, diğer 8 sanığın ise örgüt üyesi olarak yer aldığı belirtildi. Sanıklar için 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından toplamda 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

