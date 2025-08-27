İBB yetkilisi cezaevinde kalp krizi geçirdi ailesine 3 gün sonra haber verildi
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Hülya Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Türkeş anlattı oldu.
Kalender Özdemir, Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçirdi. Eşi Hülya Özdemir son durumu canlı yayında aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat pırlanta operasyonundaki son gelişmeleri anlatırken; CHP Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Türkeş ise Adana-Silivri yürüyüşünün detaylarını paylaştı.
‘Yaptıkları zulümlerde kendileri boğulacak’
Eşi Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçiren Hülya Özdemir şunları söyledi:
Kalender beş buçuk aydır Silivri zindanlarında suçsuz yere tutsak ediliyor. 22 Ağustos Cuma günü kalp rahatsızlığı geçiriyor ancak bize Pazartesi günü ‘Kalender anjiyo oldu, durumu iyi’ diye bilgi verdiler. Anjiyo olduktan 4 gün sonra haber verildi. Kalender ile aynı koğuşta kalan Sarıyer Belediye Başkanımız ‘Kalender’e ne oldu 4 gündür koğuşa gelmedi’ diye soruyor. Normalde Pazartesi günü ailelerin telefonla görüşme günü. Biz zaten bilgi alacaktık, bizi apartopar aradılar. Vekaleti olan avukatımız hastaneye geldi bilgi vereceklerini söylediler ama bilgi verme saatinde değiliz veremeyiz dediler. Yaşlı anne babasıyla sabaha kadar hastanede bekledik. Stent takıldığını, yoğun bakımda kaldığını öğrendik. Salı günü iyi olduğunu söylediler. Saat 5’te 20 jandarma ile hastane kafesinin önünde kolu kelepçeli bir şekilde kaçırır gibi 10 dakika yürüterek cezaevine götürdüler. Yaptıkları zulümlerde kendileri boğulacak.
‘Gariresmi ihracat 10 milyar dolar’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat şöyle konuştu:
40 civarında kişi gözaltına alındı. Önemli firmanın yetkilileri de var. Türkiye’de pırlanta kaçakçılığını bu vergi sistemi oluşturdu. Bu rakamlar 3-5 ile anlatılmaz. Bu pırlanta ve değerli taş kaçakçılığı Dubai ve İran-Irak’tan getiriliyor. Dubai’den yüzde 10-15 civarında ucuza alınıyor, gümrükte de vergi ödenmiyor. Ne yazık ki Kapalı Çarşı’yı kullanıyorlar. İhracat resmi olarak 3 milyar dolar ama gariresmi olarak ihracat 10 milyar dolar. Vergi kaybının sa 1 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Savcılığın yaptığı operasyon son derece isabetli bir operasyondur. Tamamının üzerine cesaretle gitmek önemlidir. Ne kadar üzerine gidileceğini de merakla bekliyoruz.