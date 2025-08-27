İBB yetkilisi cezaevinde kalp krizi geçirdi ailesine 3 gün sonra haber verildi

40 civarında kişi gözaltına alındı. Önemli firmanın yetkilileri de var. Türkiye’de pırlanta kaçakçılığını bu vergi sistemi oluşturdu. Bu rakamlar 3-5 ile anlatılmaz. Bu pırlanta ve değerli taş kaçakçılığı Dubai ve İran-Irak’tan getiriliyor. Dubai’den yüzde 10-15 civarında ucuza alınıyor, gümrükte de vergi ödenmiyor. Ne yazık ki Kapalı Çarşı’yı kullanıyorlar. İhracat resmi olarak 3 milyar dolar ama gariresmi olarak ihracat 10 milyar dolar. Vergi kaybının sa 1 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Savcılığın yaptığı operasyon son derece isabetli bir operasyondur. Tamamının üzerine cesaretle gitmek önemlidir. Ne kadar üzerine gidileceğini de merakla bekliyoruz.