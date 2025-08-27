Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Oskay: ‘Bir hekimin giyim şekli nedeniyle hastayı reddetmesi suç’
13:16 27.08.2025 (güncellendi: 13:19 27.08.2025)
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay oldu.
Konya’daki Meram Devlet Hastanesi’nde göz doktoru, kıyafetini beğenmediği kadını “teşhirci” diyerek muayene etmeyi reddetti. Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay, “Bu meslektaşımız sanırım Hipokrat yeminini unuttu” dedi.
Oskay, şöyle devam etti:
“Devletin temel amaç ve görevleri Anayasa’da sıralanırken kişilerin ekonomik ve sosyal engellerini kaldırmaya yönelik ve herkesin inançlarına ayrım gözetmeksizin eşit yaklaşması gerektiği belirtiliyor. Bu çok önemli bir kriter ve tüm vatandaşların bunu benimsemesi gerekiyor. Biz bu açıklamayı okuyunca dehşete kapıldık. Bir hekimin kişiyi kıyafeti nedeniyle kamu hizmetinden mahrum bırakması çok ciddi bir suç aslında. Bu hekim hakkında biz de Sağlık Bakanlığı gibi bir disiplin soruşturması başlatacağız. Mesleğe adım atarken Hipokrat yemini ediyoruz. Bu yeminde diyor ki görevimle hastam arasına herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğim diyerek onurumuz üzerine yemin ediyoruz. Bu meslektaşımız sanırım bu Hipokrat yeminini unuttu.”
‘Bakanlığın daha tedbirli olması gerek’
“Bu olayların yaygınlaşmasında temel sebep daha önce cezalandırmaların yapılmaması. Bakanlığın bu konuda biraz daha tedbirli olması gerekecek. Olay Konya’da gerçekleştiği için Türk Tabipler Birliği Konya Tabip Odası ile temasa geçecektir. Biz bu anlamda disiplin soruşturması yapabiliriz, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturmalarını yapar. Türk Ceza Kanunu’na göre yapılması gereken bir soruşturma varsa onu da savcılık yürütecektir. Yani bu soruşturma üç koldan yürüyecektir.”
Türk Tabipler Birliği'nden açıklama
Türk Tabipler Birliği, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ayrımcı açıklama ve tutumlar hekimlik ahlak değerlerinin açık ihlalidir, kabul edilemez. Türk Tabipleri Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun güven duygusunu korumak adına meslek ahlak kurallarını ihlal eden hekimlere yönelik disiplin soruşturmalarını titizlikle yürüteceğimizi, yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak gereken işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”