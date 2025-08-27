https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/afad-duyurdu-balikesir-yine-sallandi-1098860804.html
AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
