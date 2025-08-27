https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/afad-duyurdu-balikesir-yine-sallandi-1098860804.html

AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı

Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

