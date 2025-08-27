https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/1098870248.html
Çakmak Barajı, Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
Çakmak Barajı, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı, Meriç Nehri'nden sağlanacak su ile doldurulacak. 176 milyon metreküp hacme sahip baraj, tamamlandığında 164 bin...
Çakmak Barajı, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak
Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı, Meriç Nehri’nden sağlanacak su ile doldurulacak. 176 milyon metreküp hacme sahip baraj, tamamlandığında 164 bin dekardan fazla tarım arazisine modern sulama imkanı sunacak.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Çakmak köyünde yapımı tamamlanan Çakmak Barajı’nın havzası, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak.
176 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olan baraj, bölgedeki tarımsal üretim için büyük önem taşıyor.
Baraja adını veren köyde inşa edilen iletim kanalları aracılığıyla, kış aylarında debisi yükselen Meriç Nehri’nden alınacak su, pompa istasyonu üzerinden baraj rezervuarına aktarılacak.
Bu sayede barajda yeterli su birikimi sağlanarak tarımsal sulama için kullanılacak.
Projeye göre, Çakmak Barajı tamamlandığında toplam 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sunacak. İlk etap kapsamında yıl sonuna kadar 77 bin 520 dekar arazinin sulanabilir hale geleceği belirtiliyor.
