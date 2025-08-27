Çakmak Barajı, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak

© AA / Gökhan Balcı

Projeye göre, Çakmak Barajı tamamlandığında toplam 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sunacak. İlk etap kapsamında yıl sonuna kadar 77 bin 520 dekar arazinin sulanabilir hale geleceği belirtiliyor.