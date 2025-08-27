Hatay Samandağ’da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya başladı.
Mayıs ayından itibaren Akdeniz’in 14 kilometrelik Samandağ kumsalına yumurtalarını bırakan anaç kaplumbağalar, kuluçka süreci sonunda yavrularını doğayla baş başa bırakıyor.
Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar, zorlu bir yolculukla denize doğru ilerlerken, bu süreç Samandağ Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme Merkezi (SACEVKO) ekipleri ile gönüllü doğaseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.
Her yıl Samandağ sahilinde, yeşil deniz kaplumbağası ve Caretta caretta türlerine ait yüzlerce yuva tespit ediliyor.
Bu yuvalar, hem uzmanlar hem de gönüllüler tarafından düzenli olarak korunuyor. Böylece yavruların güvenli şekilde Akdeniz’e ulaşmaları sağlanıyor.
Samandağ kumsalı, Türkiye’nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanları arasında yer alıyor.
