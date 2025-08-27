Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/1098868836.html
Hatay Samandağ’da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor
Hatay Samandağ’da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Samandağ sahilinde yumurtadan çıkan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları, gönüllülerin ve araştırmacıların desteğiyle Akdeniz’e... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T13:46+0300
2025-08-27T13:46+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
hatay
caretta caretta
deniz kaplumbağası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098867894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f2721fdec6050f91fdde4b2cd19423e.jpg
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098867894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27b45461fb7b59742b294f9c1723036a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, hatay, caretta caretta, deniz kaplumbağası
фото, fotoğraf, fotoğraf, hatay, caretta caretta, deniz kaplumbağası

Hatay Samandağ’da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor

13:46 27.08.2025
Abone ol
Hatay’ın Samandağ sahilinde yumurtadan çıkan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları, gönüllülerin ve araştırmacıların desteğiyle Akdeniz’e ulaşıyor. Düzenli koruma çalışmaları sayesinde nesilleri tehlike altındaki kaplumbağaların yaşam mücadelesi sürüyor.
© AA / Meriç Aktar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya başladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya başladı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Meriç Aktar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya başladı.

© AA / Meriç Aktar

Mayıs ayından itibaren Akdeniz’in 14 kilometrelik Samandağ kumsalına yumurtalarını bırakan anaç kaplumbağalar, kuluçka süreci sonunda yavrularını doğayla baş başa bırakıyor.

Mayıs ayından itibaren Akdeniz’in 14 kilometrelik Samandağ kumsalına yumurtalarını bırakan anaç kaplumbağalar, kuluçka süreci sonunda yavrularını doğayla baş başa bırakıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Meriç Aktar

Mayıs ayından itibaren Akdeniz’in 14 kilometrelik Samandağ kumsalına yumurtalarını bırakan anaç kaplumbağalar, kuluçka süreci sonunda yavrularını doğayla baş başa bırakıyor.

© AA / Meriç Aktar

Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar, zorlu bir yolculukla denize doğru ilerlerken, bu süreç Samandağ Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme Merkezi (SACEVKO) ekipleri ile gönüllü doğaseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar, zorlu bir yolculukla denize doğru ilerlerken, bu süreç Samandağ Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme Merkezi (SACEVKO) ekipleri ile gönüllü doğaseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Meriç Aktar

Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar, zorlu bir yolculukla denize doğru ilerlerken, bu süreç Samandağ Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme Merkezi (SACEVKO) ekipleri ile gönüllü doğaseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.

© AA / Meriç Aktar

Her yıl Samandağ sahilinde, yeşil deniz kaplumbağası ve Caretta caretta türlerine ait yüzlerce yuva tespit ediliyor.

Her yıl Samandağ sahilinde, yeşil deniz kaplumbağası ve Caretta caretta türlerine ait yüzlerce yuva tespit ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Meriç Aktar

Her yıl Samandağ sahilinde, yeşil deniz kaplumbağası ve Caretta caretta türlerine ait yüzlerce yuva tespit ediliyor.

© AA / Meriç Aktar

Bu yuvalar, hem uzmanlar hem de gönüllüler tarafından düzenli olarak korunuyor. Böylece yavruların güvenli şekilde Akdeniz’e ulaşmaları sağlanıyor.

Bu yuvalar, hem uzmanlar hem de gönüllüler tarafından düzenli olarak korunuyor. Böylece yavruların güvenli şekilde Akdeniz’e ulaşmaları sağlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Meriç Aktar

Bu yuvalar, hem uzmanlar hem de gönüllüler tarafından düzenli olarak korunuyor. Böylece yavruların güvenli şekilde Akdeniz’e ulaşmaları sağlanıyor.

© AA / Meriç Aktar

Samandağ kumsalı, Türkiye’nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanları arasında yer alıyor.

Samandağ kumsalı, Türkiye’nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanları arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Meriç Aktar

Samandağ kumsalı, Türkiye’nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanları arasında yer alıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала